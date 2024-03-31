Курганцы стали чаще сдавать экзамены на водительские права с первого раза

В Кургане вырос процент сдавших экзамены в ГИБДД с первой попытки

01 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

В ГИБДД ожидают роста количества сдавших экзамены в связи с послаблениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области порядка 18-20% претендентов на водительские права сдают экзамены в ГИБДД с первой попытки. Об этом сообщили на брифинге для СМИ в Госавтоинспекции, передает корреспондент URA.RU. Ранее в регионе этот показатель падал до 7%. «В этом году с первого раза сдают экзамены порядка 18 — 20%. Со второго и последующих раз примерно столько же. В целом эта цифра повышается. Мы думаем, что в дальнейшем с реальными послаблениями, которые вводятся в процесс экзамена, будет гораздо проще сдать экзамен», — сказал заместитель начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области Виталий Фомин. Фомин подчеркнул, что, к сожалению, качество подготовки курсантов в автошколах оставляет желать лучшего. «Теорию сдают в среднем по области всего порядка 70%. Недостатки теоретической подготовки потом накладываются на практическую часть вождения. В целом качество немного улучшилось. Будем отслеживать ситуацию», — добавим он. Ранее URA.RU писало, что в России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена по вождению в ГИБДД. Будет увеличено количество допустимых штрафных баллов, а для задания «разворот» увеличат габариты. После введения нового регламента в 2021 году доля сдавших экзамены в ГИБДД с первой попытки в Курганской области упала до 7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области порядка 18-20% претендентов на водительские права сдают экзамены в ГИБДД с первой попытки. Об этом сообщили на брифинге для СМИ в Госавтоинспекции, передает корреспондент URA.RU. Ранее в регионе этот показатель падал до 7%. «В этом году с первого раза сдают экзамены порядка 18 — 20%. Со второго и последующих раз примерно столько же. В целом эта цифра повышается. Мы думаем, что в дальнейшем с реальными послаблениями, которые вводятся в процесс экзамена, будет гораздо проще сдать экзамен», — сказал заместитель начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области Виталий Фомин. Фомин подчеркнул, что, к сожалению, качество подготовки курсантов в автошколах оставляет желать лучшего. «Теорию сдают в среднем по области всего порядка 70%. Недостатки теоретической подготовки потом накладываются на практическую часть вождения. В целом качество немного улучшилось. Будем отслеживать ситуацию», — добавим он. Ранее URA.RU писало, что в России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена по вождению в ГИБДД. Будет увеличено количество допустимых штрафных баллов, а для задания «разворот» увеличат габариты. После введения нового регламента в 2021 году доля сдавших экзамены в ГИБДД с первой попытки в Курганской области упала до 7%.