В России появятся новые правила получения водительских прав: что изменится с 1 апреля

С 1 апреля при сдаче вождения в ГИБДД разрешат чаще ошибаться

19 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

С 1 апреля не разрешат сдавать экзамен лицам, лишенным водительских прав Фото: Илья Московец © URA.RU С 1 апреля 2024 россиян ожидает серия нововведений, которые затронут процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав. Они коснутся статей 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Так, например, согласно новому регламенту будущим водителям при сдаче практики с инспекторами разрешат чаще ошибаться. Об основных изменениях при сдаче экзамена на права в ГИБДД — в материале URA.RU. Больше шансов на успех при сдаче практики Изменятся правила при сдаче практического экзамена. С 1 апреля количество допустимых штрафных баллов увеличится с пяти до семи, что позволит кандидатам совершить больше ошибок. Такие нововведения необходимы для того, чтобы снизить давление на экзаменуемых и увеличить шансы на успешное прохождение испытания, несмотря на возможные мелкие промахи. «Серые» автошколы окажутся под ударом Одно из ключевых изменений коснется так называемых «серых» автошкол, которые не имеют достаточной материально-технической базы. С начала апреля ГИБДД начнет строго проверять заключение о соответствии учебно-материальной базы у всех автошкол. Те школы, которые не смогут предоставить такое заключение, не получат лицензию на образовательную деятельность, что автоматически лишит их учеников права сдавать экзамены на водительские права. Эксперты советуют будущим водителям заранее удостовериться в наличии необходимых документов у выбранной автошколы, чтобы избежать проблем при сдаче экзамена. Ужесточение сроков пересдачи Однако не все изменения будут столь благоприятными. Так, тем, кто не справился с экзаменом после трех попыток, придется ждать возможности пересдачи еще дольше. Если раньше следующую попытку можно было предпринять через месяц, то теперь этот срок увеличен до шести месяцев. Новые ограничения для экзаменуемых С апреля будут введены дополнительные ограничения для лиц, желающих получить водительские права. К экзаменам не допустят тех, кто был лишен прав, игнорировал условия возврата водительского удостоверения после окончания срока лишения, а также тех, кто был пойман за рулем в нетрезвом состоянии или отказывался от медосвидетельствования. Пересдача для некоторых категорий водителей Наконец, изменения затронут и тех, кто получил права за рубежом. Иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действительны лишь год после получения ВНЖ или гражданства России, или после первого въезда в страну. По истечении этого срока потребуется пересдать теоретический экзамен для получения российских прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 апреля 2024 россиян ожидает серия нововведений, которые затронут процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав. Они коснутся статей 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Так, например, согласно новому регламенту будущим водителям при сдаче практики с инспекторами разрешат чаще ошибаться. Об основных изменениях при сдаче экзамена на права в ГИБДД — в материале URA.RU. Изменятся правила при сдаче практического экзамена. С 1 апреля количество допустимых штрафных баллов увеличится с пяти до семи, что позволит кандидатам совершить больше ошибок. Такие нововведения необходимы для того, чтобы снизить давление на экзаменуемых и увеличить шансы на успешное прохождение испытания, несмотря на возможные мелкие промахи. Одно из ключевых изменений коснется так называемых «серых» автошкол, которые не имеют достаточной материально-технической базы. С начала апреля ГИБДД начнет строго проверять заключение о соответствии учебно-материальной базы у всех автошкол. Те школы, которые не смогут предоставить такое заключение, не получат лицензию на образовательную деятельность, что автоматически лишит их учеников права сдавать экзамены на водительские права. Эксперты советуют будущим водителям заранее удостовериться в наличии необходимых документов у выбранной автошколы, чтобы избежать проблем при сдаче экзамена. Однако не все изменения будут столь благоприятными. Так, тем, кто не справился с экзаменом после трех попыток, придется ждать возможности пересдачи еще дольше. Если раньше следующую попытку можно было предпринять через месяц, то теперь этот срок увеличен до шести месяцев. С апреля будут введены дополнительные ограничения для лиц, желающих получить водительские права. К экзаменам не допустят тех, кто был лишен прав, игнорировал условия возврата водительского удостоверения после окончания срока лишения, а также тех, кто был пойман за рулем в нетрезвом состоянии или отказывался от медосвидетельствования. Наконец, изменения затронут и тех, кто получил права за рубежом. Иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут действительны лишь год после получения ВНЖ или гражданства России, или после первого въезда в страну. По истечении этого срока потребуется пересдать теоретический экзамен для получения российских прав.