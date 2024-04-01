В Екатеринбурге в районе Уралмаша произошел пожар. Очевидцы рассказали URA.RU, что горит одно из помещений на промышленной площадке «Уралмашзавода».
«Что-то горит на Уралмаше. Дым идет из территории „Уралмашзавода“» — сказал собеседник агентства. В пресс-службе завода заявили, что горит не их здание. «Пожар на территории промышленной площадки, но здание нам не принадлежит и находится далеко от наших производственных объектов», — пояснили там.
Корреспондент агентства также обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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