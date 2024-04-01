В промзоне «Уралмашзавода» начался пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, кислородная маска, возгорание, пожарный
Пожар произошел в районе Уралмаша Фото:

В Екатеринбурге в районе Уралмаша произошел пожар. Очевидцы рассказали URA.RU, что горит одно из помещений на промышленной площадке «Уралмашзавода».

«Что-то горит на Уралмаше. Дым идет из территории „Уралмашзавода“» — сказал собеседник агентства. В пресс-службе завода заявили, что горит не их здание. «Пожар на территории промышленной площадки, но здание нам не принадлежит и находится далеко от наших производственных объектов», — пояснили там.

Корреспондент агентства также обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в районе Уралмаша произошел пожар. Очевидцы рассказали URA.RU, что горит одно из помещений на промышленной площадке «Уралмашзавода». «Что-то горит на Уралмаше. Дым идет из территории „Уралмашзавода“» — сказал собеседник агентства. В пресс-службе завода заявили, что горит не их здание. «Пожар на территории промышленной площадки, но здание нам не принадлежит и находится далеко от наших производственных объектов», — пояснили там. Корреспондент агентства также обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...