Власти ЯНАО продлили меру поддержки для детей участников СВО

Компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул для детей участников СВО было решено продлить. В прошлом году эта мера поддержки была введена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.
«Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающихся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — говорится в сообщении.
Сумма выплаты может достигать до 30 тысяч рублей. Для получения компенсации среди прочих документов необходимо предоставить билет, подтверждающий проезд и его стоимость. Также возмещение можно получить на детей, которые не зарегистрированы в округе. На сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в ближайшее время будет создана форма для подачи заявления в онлайн формате.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов.
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Компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул для детей участников СВО было решено продлить. В прошлом году эта мера поддержки была введена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающихся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — говорится в сообщении. Сумма выплаты может достигать до 30 тысяч рублей. Для получения компенсации среди прочих документов необходимо предоставить билет, подтверждающий проезд и его стоимость. Также возмещение можно получить на детей, которые не зарегистрированы в округе. На сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в ближайшее время будет создана форма для подачи заявления в онлайн формате. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов.