Власти ЯНАО продлили меру поддержки для детей участников СВО

Проезд к месту отдыха для детей военнослужащих в ЯНАО продлили на 2024 год

01 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Ямальские дети участников СВО могут воспользоваться компенсацией проезда во время летних каникул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул для детей участников СВО было решено продлить. В прошлом году эта мера поддержки была введена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающихся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — говорится в сообщении. Сумма выплаты может достигать до 30 тысяч рублей. Для получения компенсации среди прочих документов необходимо предоставить билет, подтверждающий проезд и его стоимость. Также возмещение можно получить на детей, которые не зарегистрированы в округе. На сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в ближайшее время будет создана форма для подачи заявления в онлайн формате. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул для детей участников СВО было решено продлить. В прошлом году эта мера поддержки была введена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающихся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — говорится в сообщении. Сумма выплаты может достигать до 30 тысяч рублей. Для получения компенсации среди прочих документов необходимо предоставить билет, подтверждающий проезд и его стоимость. Также возмещение можно получить на детей, которые не зарегистрированы в округе. На сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в ближайшее время будет создана форма для подачи заявления в онлайн формате. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов.