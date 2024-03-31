31 марта 2024
30 марта 2024

Власти ЯНАО продлили меру поддержки для детей участников СВО

Проезд к месту отдыха для детей военнослужащих в ЯНАО продлили на 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские дети участников СВО могут воспользоваться компенсацией проезда во время летних каникул Фото:

Компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул для детей участников СВО было решено продлить. В прошлом году эта мера поддержки была введена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающихся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — говорится в сообщении.

Сумма выплаты может достигать до 30 тысяч рублей. Для получения компенсации среди прочих документов необходимо предоставить билет, подтверждающий проезд и его стоимость. Также возмещение можно получить на детей, которые не зарегистрированы в округе. На сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в ближайшее время будет создана форма для подачи заявления в онлайн формате.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов.

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Компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул для детей участников СВО было решено продлить. В прошлом году эта мера поддержки была введена губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Информация размещена на официальном сайте правительства ЯНАО. «Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающихся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — говорится в сообщении. Сумма выплаты может достигать до 30 тысяч рублей. Для получения компенсации среди прочих документов необходимо предоставить билет, подтверждающий проезд и его стоимость. Также возмещение можно получить на детей, которые не зарегистрированы в округе. На сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в ближайшее время будет создана форма для подачи заявления в онлайн формате. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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