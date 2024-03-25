25 марта 2024

В Салехарде объявили сбор посылок для участников спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы смогут отправить посылки для бойцов СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». Об сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Почтовое отправление необходимо упаковать в стандартный почтовый конверт или в стандартную почтовую коробку. Содержимое посылки не должно перемещаться внутри. Сдать посылку в Салехарде могут также жители Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов. Ее необходимо отправить до 14 апреля», — говорится в сообщении.

На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов. В графе «адресат» должна быть указана следующая информация: наименование батальона или номер военной части, фамилия, имя и отчество военнослужащего. В графе «отправитель» необходимо указать фамилию и инициалы отправителя. Посылки принимают по адресу: улица Республики, дом 7, ежедневно с 18:00 до 20:00. Телефон для справок 89091985630.

Ранее URA.RU сообщало о том, что участникам СВО передадут стратегический груз. Им отправят посылку с оленьими шкурами.

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В Салехарде (ЯНАО) начали собирать посылки для бойцов батальонов «Росомаха», «Кедр», «Ямал», «Сибирь». Об сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Почтовое отправление необходимо упаковать в стандартный почтовый конверт или в стандартную почтовую коробку. Содержимое посылки не должно перемещаться внутри. Сдать посылку в Салехарде могут также жители Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов. Ее необходимо отправить до 14 апреля», — говорится в сообщении. На одного участника СВО положена одна посылка весом до 20 килограммов. В графе «адресат» должна быть указана следующая информация: наименование батальона или номер военной части, фамилия, имя и отчество военнослужащего. В графе «отправитель» необходимо указать фамилию и инициалы отправителя. Посылки принимают по адресу: улица Республики, дом 7, ежедневно с 18:00 до 20:00. Телефон для справок 89091985630. Ранее URA.RU сообщало о том, что участникам СВО передадут стратегический груз. Им отправят посылку с оленьими шкурами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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