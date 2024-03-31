Полиция ЯНАО пресекла каналы незаконной миграции

01 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

По результатам рейдов составлены десятки административных протоколов Фото: Илья Московец © URA.RU По итогу оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция Надымского района в период с 18 по 28 марта оштрафовала мигрантов, нарушивших правила въезда на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В ходе рейдов инспекторами отдела миграции совместно с участковыми полиции, сотрудниками уголовного розыска и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, патрульно-постовой службы „Надымский“ было проверено 19 мест компактного проживания и массового пребывания иностранных граждан, а также места общественного питания, объекты строительства и торговли», — говорится в сообщении. По результатам проверок составлено 33 административных протокола, из них: 12 — за нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Сотрудниками органов было вынесено решение о наложении административных штрафов на общую сумму 56 тысяч рублей, взыскано — 55 тысяч рублей. В отношении четырех иностранных граждан были приняты решения о сокращении срока временного пребывания на территории России. Иных каналов незаконной миграции и их организаторов на территории Надымского района не установлено. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО прошла спецоперация с участием ФСБ, ОМОН и сотрудников полиции Ноябрьска. Силовики провели задержание 12 незаконных мигрантов в пассажирском поезде «Казань — Новый Уренгой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогу оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция Надымского района в период с 18 по 28 марта оштрафовала мигрантов, нарушивших правила въезда на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В ходе рейдов инспекторами отдела миграции совместно с участковыми полиции, сотрудниками уголовного розыска и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, патрульно-постовой службы „Надымский“ было проверено 19 мест компактного проживания и массового пребывания иностранных граждан, а также места общественного питания, объекты строительства и торговли», — говорится в сообщении. По результатам проверок составлено 33 административных протокола, из них: 12 — за нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Сотрудниками органов было вынесено решение о наложении административных штрафов на общую сумму 56 тысяч рублей, взыскано — 55 тысяч рублей. В отношении четырех иностранных граждан были приняты решения о сокращении срока временного пребывания на территории России. Иных каналов незаконной миграции и их организаторов на территории Надымского района не установлено. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО прошла спецоперация с участием ФСБ, ОМОН и сотрудников полиции Ноябрьска. Силовики провели задержание 12 незаконных мигрантов в пассажирском поезде «Казань — Новый Уренгой».