В Екатеринбурге горит промзона «Уралмашзавода»: онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь возгорания — четыре тысячи квадратных метров
Площадь возгорания — четыре тысячи квадратных метров Фото:

На площадке «Уралмашзавода» вспыхнул пожар, на месте ЧМ работают больше десяти расчетов МЧС. По неофициальным данным, кровля горящего здания обрушилась, в цеху находилось полтонны лака. URA.RU собирает информацию в режиме онлайн.

16:07 01.04.2024 Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. В настоящий момент превышение уровня концентрации нет.

16:06 01.04.2024 Из цеха пожарные вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном. Разведка территории ЧП ведется с помощью беспилотника.

16:04 01.04.2024 Пожар в лакокрасочном цехе локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

15:52 01.04.2024 По наблюдениям корреспондента URA.RU, черный дым над площадкой рассеивается.

15:47 01.04.2024 МЧС публикует первые кадры с места ЧП.

15:45 01.04.2024 Площадь пожара растет — сейчас она составляет 4500 квадратных метров. Известно, что горящее здание самостоятельно покинули 15 человек. «На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», — сообщает МЧС по Свердловской области.

15:42 01.04.2024 Управление Роспотребнадзора взяло на контроль качество воздуха в районе «Уралмашзавода». Ведомство проводит лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей жилой застройки к месту ЧП.

Екатеринбуржцам советуют избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения и чаще делать влажную уборку.

15:37 01.04.2024 По данным URA.RU, площадь обрушения кровли составила около 300 квадратных метров.

15:35 01.04.2024 Сотрудники, которых встретил корреспондент URA.RU на выходе с проходной, рассказали, что горит лакокрасочный цех №57, дым начал идти примерно около 14:00. Паники на месте нет.

15:29 01.04.2024 По данным URA.RU, охваченная огнем территория принадлежит ООО «ЭнергоТрансСтрой». В числе арендаторов — ООО «МЕРЧ», ООО «НГ Буровое оборудование», ООО «Уралпроммаш», ООО «Эко линия», ООО «Компания «Полимеры Урала».

15:27 01.04.2024 В администрации завода настаивают, что, пожар хоть и на их территории, конкретная производственная площадка никакого отношения к УЗТМ не имеет и «находится далеко от наших производственных объектов».

15:22 01.04.2024 По данным свердловского МЧС, возгорание произошло в цехе на улице Машиностроителей. Огонь охватил 4000 квадратных метров кровли цеха. О пострадавших сведений пока не поступало. На месте работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники.

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На площадке «Уралмашзавода» вспыхнул пожар, на месте ЧМ работают больше десяти расчетов МЧС. По неофициальным данным, кровля горящего здания обрушилась, в цеху находилось полтонны лака. URA.RU собирает информацию в режиме онлайн. 16:07 01.04.2024 Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. В настоящий момент превышение уровня концентрации нет. 16:06 01.04.2024 Из цеха пожарные вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном. Разведка территории ЧП ведется с помощью беспилотника. 16:04 01.04.2024 Пожар в лакокрасочном цехе локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. 15:52 01.04.2024 По наблюдениям корреспондента URA.RU, черный дым над площадкой рассеивается. 15:47 01.04.2024 МЧС публикует первые кадры с места ЧП. 15:45 01.04.2024 Площадь пожара растет — сейчас она составляет 4500 квадратных метров. Известно, что горящее здание самостоятельно покинули 15 человек. «На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», — сообщает МЧС по Свердловской области. 15:42 01.04.2024 Управление Роспотребнадзора взяло на контроль качество воздуха в районе «Уралмашзавода». Ведомство проводит лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей жилой застройки к месту ЧП. Екатеринбуржцам советуют избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения и чаще делать влажную уборку. 15:37 01.04.2024 По данным URA.RU, площадь обрушения кровли составила около 300 квадратных метров. 15:35 01.04.2024 Сотрудники, которых встретил корреспондент URA.RU на выходе с проходной, рассказали, что горит лакокрасочный цех №57, дым начал идти примерно около 14:00. Паники на месте нет. 15:29 01.04.2024 По данным URA.RU, охваченная огнем территория принадлежит ООО «ЭнергоТрансСтрой». В числе арендаторов — ООО «МЕРЧ», ООО «НГ Буровое оборудование», ООО «Уралпроммаш», ООО «Эко линия», ООО «Компания «Полимеры Урала». 15:27 01.04.2024 В администрации завода настаивают, что, пожар хоть и на их территории, конкретная производственная площадка никакого отношения к УЗТМ не имеет и «находится далеко от наших производственных объектов». 15:22 01.04.2024 По данным свердловского МЧС, возгорание произошло в цехе на улице Машиностроителей. Огонь охватил 4000 квадратных метров кровли цеха. О пострадавших сведений пока не поступало. На месте работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники.
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