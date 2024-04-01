Путин внес изменения в ЕГЭ в 2024 году

Глава РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, которые позволят пересдавать ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить <…> внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что участники ЕГЭ смогут пересдать предмет по выбору, а результаты используют при приеме на обучение в образовательные организации в год проведения данного экзамена.
Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Путин объяснял, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи. По его мнению, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, передает «Национальная служба новостей».
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Глава РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, которые позволят пересдавать ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Обеспечить <…> внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что участники ЕГЭ смогут пересдать предмет по выбору, а результаты используют при приеме на обучение в образовательные организации в год проведения данного экзамена. Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин объяснял, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи. По его мнению, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, передает «Национальная служба новостей».