Путин внес изменения в ЕГЭ в 2024 году

Путин поручил изменить законы для возможности пересдать один из ЕГЭ с 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, ручка, паспорт, егэ, калькулятор, образование
Участники ЕГЭ смогут пересдать один предмет по выбору Фото:

Глава РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, которые позволят пересдавать ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить <…> внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что участники ЕГЭ смогут пересдать предмет по выбору, а результаты используют при приеме на обучение в образовательные организации в год проведения данного экзамена.

Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин объяснял, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи. По его мнению, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, передает «Национальная служба новостей».

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Глава РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, которые позволят пересдавать ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Обеспечить <…> внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что участники ЕГЭ смогут пересдать предмет по выбору, а результаты используют при приеме на обучение в образовательные организации в год проведения данного экзамена. Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин объяснял, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи. По его мнению, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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