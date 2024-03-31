31 марта 2024

В Кургане рассказали, какое наказание получили пойманные полицией проститутки

Курганские судьи приговорили задержанных проституток к штрафам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пойманных курганских проституток приговорили к штрафам Фото:

Мировые судьи Курганской области вынесли решения в отношении местных жительниц, задержанных полицией за занятие проституцией. Их приговорили к административным штрафам, рассказали URA.RU в управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области.

«Мировыми судьями Курганской области к административной ответственности <…> за занятие проституцией привлечено четыре лица», — говорится в ответе управления на редакционный запрос. Всех четверых приговорили к административным штрафам.

Такие данные зафиксированы управлением в 2023 году. Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф за занятие проституцией составляет от 1500 до 2000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговоры членам ОПГ, которые вовлекали в проституцию несовершеннолетних. Водителей, диспетчеров и рекрутеров группы приговорили к различных срокам лишения свободы.

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Мировые судьи Курганской области вынесли решения в отношении местных жительниц, задержанных полицией за занятие проституцией. Их приговорили к административным штрафам, рассказали URA.RU в управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области. «Мировыми судьями Курганской области к административной ответственности <…> за занятие проституцией привлечено четыре лица», — говорится в ответе управления на редакционный запрос. Всех четверых приговорили к административным штрафам. Такие данные зафиксированы управлением в 2023 году. Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф за занятие проституцией составляет от 1500 до 2000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговоры членам ОПГ, которые вовлекали в проституцию несовершеннолетних. Водителей, диспетчеров и рекрутеров группы приговорили к различных срокам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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