В Кургане рассказали, какое наказание получили пойманные полицией проститутки

Мировые судьи Курганской области вынесли решения в отношении местных жительниц, задержанных полицией за занятие проституцией. Их приговорили к административным штрафам, рассказали URA.RU в управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области.
«Мировыми судьями Курганской области к административной ответственности <…> за занятие проституцией привлечено четыре лица», — говорится в ответе управления на редакционный запрос. Всех четверых приговорили к административным штрафам.
Такие данные зафиксированы управлением в 2023 году. Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф за занятие проституцией составляет от 1500 до 2000 рублей.
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Мировые судьи Курганской области вынесли решения в отношении местных жительниц, задержанных полицией за занятие проституцией. Их приговорили к административным штрафам, рассказали URA.RU в управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области. «Мировыми судьями Курганской области к административной ответственности <…> за занятие проституцией привлечено четыре лица», — говорится в ответе управления на редакционный запрос. Всех четверых приговорили к административным штрафам. Такие данные зафиксированы управлением в 2023 году. Согласно кодексу об административных правонарушениях, штраф за занятие проституцией составляет от 1500 до 2000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговоры членам ОПГ, которые вовлекали в проституцию несовершеннолетних. Водителей, диспетчеров и рекрутеров группы приговорили к различных срокам лишения свободы.