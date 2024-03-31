В школах ЯНАО откроют десятки корпоративных классов

Старшеклассники ЯНАО будут обучаться в корпоративных классах

01 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

На Ямале в школах появятся новые профильные классы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе для старшеклассников откроют более 20 корпоративных классов, где они смогут получить углубленные знания по выбранным профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В школах Ямала откроют более 20 новых корпоративных классов. Они откроются на базе школы „Высотка“ в Губкинском, многопрофильного лицея в Муравленко, кадетской школы в Новом Уренгое, лицея Салехарда, школы №4 Тарко-Сале и в селе Катравож», — говорится в сообщении. В Салехарде появятся девять профильных классов. Ученики старших классов смогут обучаться в авиа, биотехнологическом, искусствоведческом и Сириус-классах. Кроме того, ребята углубленно изучат нефтегазовую отрасль и техносферную безопасность. Ранее URA.RU сообщало о том, что ученики образовательных учреждения на Ямале будут изучать искусственный интеллект. Вводный курс по нейросетям запустят в начале следующего учебного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе для старшеклассников откроют более 20 корпоративных классов, где они смогут получить углубленные знания по выбранным профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В школах Ямала откроют более 20 новых корпоративных классов. Они откроются на базе школы „Высотка“ в Губкинском, многопрофильного лицея в Муравленко, кадетской школы в Новом Уренгое, лицея Салехарда, школы №4 Тарко-Сале и в селе Катравож», — говорится в сообщении. В Салехарде появятся девять профильных классов. Ученики старших классов смогут обучаться в авиа, биотехнологическом, искусствоведческом и Сириус-классах. Кроме того, ребята углубленно изучат нефтегазовую отрасль и техносферную безопасность. Ранее URA.RU сообщало о том, что ученики образовательных учреждения на Ямале будут изучать искусственный интеллект. Вводный курс по нейросетям запустят в начале следующего учебного года.