26 марта 2024

Школьники ЯНАО будут изучать искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, технологии, наука, космонавтика, информационные технологии, информатика, пункт управления, павильон космос, цпу, аэронавтика, нейросеть, нейронка, ai, нейронная сеть
В ЯНАО работу с нейросетями начнут изучать в школе Фото:

В школах ЯНАО ученики будут изучать нейросети и работу с искусственным интеллектом. Вводный курс планируют запустить к началу учебного года, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Поручаю департаменту образования к новому учебному году внедрить в программы ямальских школ вводный курс по нейросетям», — распорядился Дмитрий Артюхов в эфире ежегодного обращения к ямальцам, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что работа с нейросетями будет внедряться на уровне окружного правительства.

Губернатор рассказал, что в этом году на Карамовском посту появится система контроля за въезжающими в округ. Система безопасности будет работать на основе искусственного интеллекта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах ЯНАО ученики будут изучать нейросети и работу с искусственным интеллектом. Вводный курс планируют запустить к началу учебного года, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Поручаю департаменту образования к новому учебному году внедрить в программы ямальских школ вводный курс по нейросетям», — распорядился Дмитрий Артюхов в эфире ежегодного обращения к ямальцам, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что работа с нейросетями будет внедряться на уровне окружного правительства. Губернатор рассказал, что в этом году на Карамовском посту появится система контроля за въезжающими в округ. Система безопасности будет работать на основе искусственного интеллекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...