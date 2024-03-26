Школьники ЯНАО будут изучать искусственный интеллект

В ЯНАО работу с нейросетями начнут изучать в школе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В школах ЯНАО ученики будут изучать нейросети и работу с искусственным интеллектом. Вводный курс планируют запустить к началу учебного года, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Поручаю департаменту образования к новому учебному году внедрить в программы ямальских школ вводный курс по нейросетям», — распорядился Дмитрий Артюхов в эфире ежегодного обращения к ямальцам, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что работа с нейросетями будет внедряться на уровне окружного правительства.

Губернатор рассказал, что в этом году на Карамовском посту появится система контроля за въезжающими в округ. Система безопасности будет работать на основе искусственного интеллекта.