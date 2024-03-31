Пермский завод кухонной посуды резко увеличил прибыль

Лысьвенский завод эмалированной посуды в 2023 году получил 95 млн рублей прибыли

01 апреля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Предприятие увеличило прибыль более чем в восемь раз Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае улучшил финансовые показатели Лысьвенский завод эмалированной посуды. В 2023 году предприятие снизило объем выручки, но при этом более чем в восемь раз увеличило чистую прибыль, которая составила 95,2 млн рублей. «АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“, отчет о финансовых показателях за январь—декабрь 2023 года. Выручка — 1,65 млрд рублей, чистая прибыль — 95,2 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году выручка завода составляла 1,74 млрд рублей, а чистая прибыль — 11,2 млн рублей. В документе уточняется, что в 2023 году 91,5% выручки предприятие получило от продаж стальной эмалированной посуды. Объем ее экспортных поставок вырос на 12%. Себестоимость готовой продукции упала из-за снижения цен на холоднокатанный прокат. В 2023 году на предприятии возник дефицит кадров, в результате чего завод удерживал персонал путем увеличения зарплат. Это повысило расходы на оплату труда почти на 40 млн рублей. Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Завод выпускает кухонную посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае улучшил финансовые показатели Лысьвенский завод эмалированной посуды. В 2023 году предприятие снизило объем выручки, но при этом более чем в восемь раз увеличило чистую прибыль, которая составила 95,2 млн рублей. «АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“, отчет о финансовых показателях за январь—декабрь 2023 года. Выручка — 1,65 млрд рублей, чистая прибыль — 95,2 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году выручка завода составляла 1,74 млрд рублей, а чистая прибыль — 11,2 млн рублей. В документе уточняется, что в 2023 году 91,5% выручки предприятие получило от продаж стальной эмалированной посуды. Объем ее экспортных поставок вырос на 12%. Себестоимость готовой продукции упала из-за снижения цен на холоднокатанный прокат. В 2023 году на предприятии возник дефицит кадров, в результате чего завод удерживал персонал путем увеличения зарплат. Это повысило расходы на оплату труда почти на 40 млн рублей. Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Завод выпускает кухонную посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна.