Резко снизивший прибыль пермский завод взял многомиллионный кредит

Лысьвенский завод эмалированной посуды взял кредит в «Сбербанке» на 200 млн рублей

09 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Кредитная линия в банке открыта на три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермскому АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), которое в 2022 году в десятки раз сократило прибыль, открыли кредитную линию на 200 млн рублей. Кредит предоставлен ПАО «Сбербанк» сроком на три года. «АО „ЛЗЭП“, Пермский край, совершение существенной сделки. Заключение соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между АО „ЛЗЭП“ и ПАО „Сбербанк“. Размер сделки в денежном выражении — 200 млн рублей. Срок исполнения обязательств перед кредитором — до 07 августа 2026 года», — сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Уточняется, что сделка состоялась без одобрения совета директоров предприятия. Лысьвенский завод эмалированной посуды основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Производит посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. По данным сервиса СБИС, в 2022 чистая прибыль завода составила 11,2 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021 годом в 20 раз. В результате АО «ЛЗЭП» отказалось от выплаты дивидендов, но при этом начислило премии совету директоров.

Пермскому АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), которое в 2022 году в десятки раз сократило прибыль, открыли кредитную линию на 200 млн рублей. Кредит предоставлен ПАО «Сбербанк» сроком на три года. «АО „ЛЗЭП“, Пермский край, совершение существенной сделки. Заключение соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между АО „ЛЗЭП“ и ПАО „Сбербанк“. Размер сделки в денежном выражении — 200 млн рублей. Срок исполнения обязательств перед кредитором — до 07 августа 2026 года», — сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). Уточняется, что сделка состоялась без одобрения совета директоров предприятия. Лысьвенский завод эмалированной посуды основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Производит посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. По данным сервиса СБИС, в 2022 чистая прибыль завода составила 11,2 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021 годом в 20 раз. В результате АО «ЛЗЭП» отказалось от выплаты дивидендов, но при этом начислило премии совету директоров.