Общество В курганском округе не могут похоронить покойников из-за бездорожья. Фото, видео У курганцев возникла проблема с похоронами из-за бездорожья 01 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 + В Белозерском округе и Шадринске жалуются, что невозможно проехать на кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Белозерское Курганской области родственники умершего не смогли проехать на кладбище, чтобы указать место для захоронения. Сельчане пожаловались на бездорожье местным властям, но помощи не дождались. Об этом сообщается в telegram-канале «ИС „Белозерское“». «На Белозерском кладбище прошло несколько похорон. Родственники до погребения приезжали на кладбище, чтобы дать информацию могильщикам об местах, где должны быть захоронения усопших. На территорию кладбища они просто не смогли проехать из-за ям, грязи, воды и полного бездорожья (центральный вход закрыт)», — указано в сообщении «ИС „Белозерское“». Жители позвонили руководителю центрального территориального отдела Белозерской администрации Жанабеку Шайкенову, попросили принять меры для проезда на кладбище. «Он ответил, что дорога хорошо отсыпана, проезд есть. На то, что там не проехать, он сослался на погодные условия и время года (весна), что это не лучшее время для похорон. По всей видимости, он имел в виду, что нужно дожидаться хорошей погоды, когда все высохнет… Наверное нужно держать покойных где-нибудь в холодильниках?» — возмутились белозерцы. Оперативно получить комментарий у Жанабека Шайкенова не удалось. В центральном территориальном отделе Белозерской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что он на выезде. В приемной обещали передать вопрос руководителю и отреагировать на сообщение. С подобной проблемой столкнулись жители Шадринска. На Андреевском кладбище в грязи вязнет транспорт, вытаскивать автомобили помогает вездеход «Урал». Председатель областного союза похоронных организаций Артур Пономарев отмечает, что такая ситуация сейчас практически повсеместно. «Это даже не вина местных администраций, а природный катаклизм, резкое таяние снега», — сказал он. Чтобы улучшить ситуацию, например, в Кургане, Пономарев предложил городским властям заасфальтировать центральную аллею Зайковского кладбища. В Белозерском округе родственники умершего не смогли проехать на кладбище из-за бездорожья Фото: telegram-канал «ИС Белозерское», https://web.telegram.org/a/#-1001401953530 Фото: telegram-канал «ИС Белозерское», https://web.telegram.org/a/#-1001401953530 В Шадринске на городском кладбище вязнут автомобили В Шадринске на городском кладбище вязнут автомобили Фото: группа «Шадринск Регион 45», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Белозерское Курганской области родственники умершего не смогли проехать на кладбище, чтобы указать место для захоронения. Сельчане пожаловались на бездорожье местным властям, но помощи не дождались. Об этом сообщается в telegram-канале «ИС „Белозерское“». «На Белозерском кладбище прошло несколько похорон. Родственники до погребения приезжали на кладбище, чтобы дать информацию могильщикам об местах, где должны быть захоронения усопших. На территорию кладбища они просто не смогли проехать из-за ям, грязи, воды и полного бездорожья (центральный вход закрыт)», — указано в сообщении «ИС „Белозерское“». Жители позвонили руководителю центрального территориального отдела Белозерской администрации Жанабеку Шайкенову, попросили принять меры для проезда на кладбище. «Он ответил, что дорога хорошо отсыпана, проезд есть. На то, что там не проехать, он сослался на погодные условия и время года (весна), что это не лучшее время для похорон. По всей видимости, он имел в виду, что нужно дожидаться хорошей погоды, когда все высохнет… Наверное нужно держать покойных где-нибудь в холодильниках?» — возмутились белозерцы. Оперативно получить комментарий у Жанабека Шайкенова не удалось. В центральном территориальном отделе Белозерской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что он на выезде. В приемной обещали передать вопрос руководителю и отреагировать на сообщение. С подобной проблемой столкнулись жители Шадринска. На Андреевском кладбище в грязи вязнет транспорт, вытаскивать автомобили помогает вездеход «Урал». Председатель областного союза похоронных организаций Артур Пономарев отмечает, что такая ситуация сейчас практически повсеместно. «Это даже не вина местных администраций, а природный катаклизм, резкое таяние снега», — сказал он. Чтобы улучшить ситуацию, например, в Кургане, Пономарев предложил городским властям заасфальтировать центральную аллею Зайковского кладбища.