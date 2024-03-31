В городской больнице ЯНАО сменится главный врач

Главврач больницы Лабытнанги ушла в отставку

01 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

С главврачом поликлиники Лабытнанги не продлили контракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Ирина Жежель больше не является главным врачом в больнице Лабытнанги. Такое решение принято в связи с окончанием действия трудового договора главного врача. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Ирина Жежель больше не является главным врачом в больнице Лабытнанги. Такое решение принято в связи с окончанием действия трудового договора главного врача. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков», — говорится в сообщении.