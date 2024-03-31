31 марта 2024

В городской больнице ЯНАО сменится главный врач

Главврач больницы Лабытнанги ушла в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника по улице Карельцева. Курган, поликлиника, пациенты больницы, улица карельцева, поликлиника по карельцева
С главврачом поликлиники Лабытнанги не продлили контракт Фото:

В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Ирина Жежель больше не является главным врачом в больнице Лабытнанги. Такое решение принято в связи с окончанием действия трудового договора главного врача. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков», — говорится в сообщении.

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В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Ирина Жежель больше не является главным врачом в больнице Лабытнанги. Такое решение принято в связи с окончанием действия трудового договора главного врача. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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