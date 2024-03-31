В городской больнице ЯНАО сменится главный врач

С главврачом поликлиники Лабытнанги не продлили контракт
В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Ирина Жежель больше не является главным врачом в больнице Лабытнанги. Такое решение принято в связи с окончанием действия трудового договора главного врача. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков», — говорится в сообщении.
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