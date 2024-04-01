Путин объявил благодарность машинисту тепловоза из Пермского края

Владимир Путин подписал распоряжение о благодарности пермяку
Президент России Владимир Путин наградил машиниста тепловоза из Чусового (Пермский край). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Петухову Владиславу Николаевичу», — говорится в распоряжении. Документ подписан и опубликован 1 апреля.
Владислав Петухов работает в ОАО «РЖД». ОН машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо в Чусовом.
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