Путин объявил благодарность машинисту тепловоза из Пермского края

01 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал распоряжение о благодарности пермяку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил машиниста тепловоза из Чусового (Пермский край). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Петухову Владиславу Николаевичу», — говорится в распоряжении. Документ подписан и опубликован 1 апреля. Владислав Петухов работает в ОАО «РЖД». ОН машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо в Чусовом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил машиниста тепловоза из Чусового (Пермский край). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Петухову Владиславу Николаевичу», — говорится в распоряжении. Документ подписан и опубликован 1 апреля. Владислав Петухов работает в ОАО «РЖД». ОН машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо в Чусовом.