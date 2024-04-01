Путин объявил благодарность машинисту тепловоза из Пермского края

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин подписал распоряжение о благодарности пермяку Фото:

Президент России Владимир Путин наградил машиниста тепловоза из Чусового (Пермский край). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Петухову Владиславу Николаевичу», — говорится в распоряжении. Документ подписан и опубликован 1 апреля.

Владислав Петухов работает в ОАО «РЖД». ОН машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо в Чусовом.

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Президент России Владимир Путин наградил машиниста тепловоза из Чусового (Пермский край). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Петухову Владиславу Николаевичу», — говорится в распоряжении. Документ подписан и опубликован 1 апреля. Владислав Петухов работает в ОАО «РЖД». ОН машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо в Чусовом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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