Двое жителей ЯНАО получили благодарность от Путина

Двоим жителям ЯНАО объявил благодарность президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации Вазгену Абгаряну — руководителю направления дирекции по юридическим вопросам акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ ЯНАО», — говорится в документе. Благодарность от Путина также получил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев.
Ранее URA.RU сообщало о награждении школьного методиста из Нового Уренгоя (ЯНАО) знаком отличия «За наставничество». Путин отметил жительницу Ямала за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.
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Двоим жителям ЯНАО объявил благодарность президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Вазгену Абгаряну — руководителю направления дирекции по юридическим вопросам акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ ЯНАО», — говорится в документе. Благодарность от Путина также получил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев. Ранее URA.RU сообщало о награждении школьного методиста из Нового Уренгоя (ЯНАО) знаком отличия «За наставничество». Путин отметил жительницу Ямала за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.