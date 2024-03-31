31 марта 2024

Двое жителей ЯНАО получили благодарность от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Благодарность от Путина получили двое ямальцев Фото:

Двоим жителям ЯНАО объявил благодарность президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации Вазгену Абгаряну — руководителю направления дирекции по юридическим вопросам акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ ЯНАО», — говорится в документе. Благодарность от Путина также получил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев.

Ранее URA.RU сообщало о награждении школьного методиста из Нового Уренгоя (ЯНАО) знаком отличия «За наставничество». Путин отметил жительницу Ямала за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

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Двоим жителям ЯНАО объявил благодарность президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Вазгену Абгаряну — руководителю направления дирекции по юридическим вопросам акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ ЯНАО», — говорится в документе. Благодарность от Путина также получил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев. Ранее URA.RU сообщало о награждении школьного методиста из Нового Уренгоя (ЯНАО) знаком отличия «За наставничество». Путин отметил жительницу Ямала за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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