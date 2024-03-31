Двое жителей ЯНАО получили благодарность от Путина

01 апреля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Благодарность от Путина получили двое ямальцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двоим жителям ЯНАО объявил благодарность президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Вазгену Абгаряну — руководителю направления дирекции по юридическим вопросам акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ ЯНАО», — говорится в документе. Благодарность от Путина также получил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев. Ранее URA.RU сообщало о награждении школьного методиста из Нового Уренгоя (ЯНАО) знаком отличия «За наставничество». Путин отметил жительницу Ямала за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двоим жителям ЯНАО объявил благодарность президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Вазгену Абгаряну — руководителю направления дирекции по юридическим вопросам акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ ЯНАО», — говорится в документе. Благодарность от Путина также получил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев. Ранее URA.RU сообщало о награждении школьного методиста из Нового Уренгоя (ЯНАО) знаком отличия «За наставничество». Путин отметил жительницу Ямала за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.