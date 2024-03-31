31 марта 2024

Тюменского предпринимателя заключили под домашний арест за донаты экстремистам

Бизнесмена Самойлика заключили под домашний арест за пожертвования в ФБК*
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский предприниматель жертвовал деньги Фонду борьбы с коррупцией Фото:

Тюменского предпринимателя Виталия Самойлика (директор ООО «Отельер», гостиница «Спасская») заключили под домашний арест. Его обвиняют по статье «финансирование экстремистской деятельности». Судебное дело попало в распоряжение URA.RU.

«Самойлик Виталий Викторович привлекается по статье 282.3 ч.1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Мера пресечения: применение домашнего ареста», — сообщается в документе.

Как сообщают источники агентства, Самойлик перечислял деньги в Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Средства от Самойлика продолжали поступать после того, как организацию признали экстремистской. Приговор по делу еще не вынесен.

*ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена

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Тюменского предпринимателя Виталия Самойлика (директор ООО «Отельер», гостиница «Спасская») заключили под домашний арест. Его обвиняют по статье «финансирование экстремистской деятельности». Судебное дело попало в распоряжение URA.RU. «Самойлик Виталий Викторович привлекается по статье 282.3 ч.1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Мера пресечения: применение домашнего ареста», — сообщается в документе. Как сообщают источники агентства, Самойлик перечислял деньги в Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Средства от Самойлика продолжали поступать после того, как организацию признали экстремистской. Приговор по делу еще не вынесен. *ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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