Тюменского предпринимателя заключили под домашний арест за донаты экстремистам

Тюменского предпринимателя Виталия Самойлика (директор ООО «Отельер», гостиница «Спасская») заключили под домашний арест. Его обвиняют по статье «финансирование экстремистской деятельности». Судебное дело попало в распоряжение URA.RU.
«Самойлик Виталий Викторович привлекается по статье 282.3 ч.1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Мера пресечения: применение домашнего ареста», — сообщается в документе.
Как сообщают источники агентства, Самойлик перечислял деньги в Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Средства от Самойлика продолжали поступать после того, как организацию признали экстремистской. Приговор по делу еще не вынесен.
*ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена
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Тюменского предпринимателя Виталия Самойлика (директор ООО «Отельер», гостиница «Спасская») заключили под домашний арест. Его обвиняют по статье «финансирование экстремистской деятельности». Судебное дело попало в распоряжение URA.RU. «Самойлик Виталий Викторович привлекается по статье 282.3 ч.1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Мера пресечения: применение домашнего ареста», — сообщается в документе. Как сообщают источники агентства, Самойлик перечислял деньги в Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Средства от Самойлика продолжали поступать после того, как организацию признали экстремистской. Приговор по делу еще не вынесен. *ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена