31 марта 2024

Ветераны СВО будут учиться в элитной школе политиков ХМАО

Бойцы СВО станут студентами программы «Лидеры изменения Югры 4.0»
© Служба новостей «URA.RU»
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Герой СВО. Курган , руки, сво, участник сво
Участники СВО войдут в кадровый резерв Югры Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова даст старт началу обучения нового потока элитной школы политиков «Лидеры изменения Югры 4.0» на площадке президентской академии РАНХиГС в Москве. Впервые в проекте примут участие бойцы СВО, указано на сайте окружного правительства.

«Мероприятия программы будут проходить в Москве со 2 апреля на площадке президентской академии РАНХиГС. Среди участников — 37 югорчан. Это государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, главы муниципалитетов, депутаты, общественники, работники государственных учреждений. Кроме того, слушателями образовательной программы станут участники специальной военной операции», — указано в публикации.

Первый модуль программы посвящен глобальным вызовам и перспективам развития РФ. «Его задача — создать общий контекст, познакомить участников программы со стратегическими приоритетами развития экономики, дать ключевые инструменты стратегического менеджмента в применении к управлению территориями. Участников программы ждет обсуждение вопросов внешней политики России в историческом и современном аспектах», — сообщает окружное правительство.

Губернатор Комарова анонсировала обучение ветеранов по программе «Лидеры изменений Югры» в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске. Она уточнила, что на опыт бойцов СВО указал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова даст старт началу обучения нового потока элитной школы политиков «Лидеры изменения Югры 4.0» на площадке президентской академии РАНХиГС в Москве. Впервые в проекте примут участие бойцы СВО, указано на сайте окружного правительства. «Мероприятия программы будут проходить в Москве со 2 апреля на площадке президентской академии РАНХиГС. Среди участников — 37 югорчан. Это государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, главы муниципалитетов, депутаты, общественники, работники государственных учреждений. Кроме того, слушателями образовательной программы станут участники специальной военной операции», — указано в публикации. Первый модуль программы посвящен глобальным вызовам и перспективам развития РФ. «Его задача — создать общий контекст, познакомить участников программы со стратегическими приоритетами развития экономики, дать ключевые инструменты стратегического менеджмента в применении к управлению территориями. Участников программы ждет обсуждение вопросов внешней политики России в историческом и современном аспектах», — сообщает окружное правительство. Губернатор Комарова анонсировала обучение ветеранов по программе «Лидеры изменений Югры» в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске. Она уточнила, что на опыт бойцов СВО указал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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