Полиция проверила мигрантов на оптовом рынке в Перми. Видео

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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
В отдел полиции было доставлено порядка 200 человек Фото:

Сотрудники краевого главка и УМВД по городу Перми проверили работу мигрантов на одном из оптовых рынков города. В ходе рейда были выявлены нарушения и составлены административные протоколы. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Полицейские провели проверку на одном из оптовых рынков в Дзержинском районе Перми. Цель проверки — выявление и пресечение правонарушений, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации. Полицейские выявили несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых впоследствии были составлены административные протоколы», — рассказали в полиции.

Всего в отдел было доставлено 192 человека, 137 из них оказались иностранными гражданами. В ходе рейда нарушений общественной безопасности допущено не было.

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Сотрудники краевого главка и УМВД по городу Перми проверили работу мигрантов на одном из оптовых рынков города. В ходе рейда были выявлены нарушения и составлены административные протоколы. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Полицейские провели проверку на одном из оптовых рынков в Дзержинском районе Перми. Цель проверки — выявление и пресечение правонарушений, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации. Полицейские выявили несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых впоследствии были составлены административные протоколы», — рассказали в полиции. Всего в отдел было доставлено 192 человека, 137 из них оказались иностранными гражданами. В ходе рейда нарушений общественной безопасности допущено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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