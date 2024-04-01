В отдел полиции было доставлено порядка 200 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники краевого главка и УМВД по городу Перми проверили работу мигрантов на одном из оптовых рынков города. В ходе рейда были выявлены нарушения и составлены административные протоколы. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Полицейские провели проверку на одном из оптовых рынков в Дзержинском районе Перми. Цель проверки — выявление и пресечение правонарушений, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации. Полицейские выявили несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых впоследствии были составлены административные протоколы», — рассказали в полиции.

Всего в отдел было доставлено 192 человека, 137 из них оказались иностранными гражданами. В ходе рейда нарушений общественной безопасности допущено не было.