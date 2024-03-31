Тюмень и Тобольск вошли в топ комфортных для жизни городов

Тюмень и Тобольск вошли в топ-10 городов по индексу качества городской среды. Такая информация указана на сайте Министерства строительства и ЖКХ РФ.
«Категория — крупные города (от 250 тысяч до одного млн). Тюмень — пятое место, 250 баллов из 360. Категория — средние города, находящиеся в условно комфортном климате. Тобольск — седьмое место, 246 баллов», — указано на сайте Минстроя.
При формировании индекса эксперты учитывают жилье, озелененные территории, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры, улично-дорожную сеть и общегородское пространство. Специалисты оценивают города по следующим критериям — безопасность, комфортность, экологичность, разнообразие, современность и актуальность среды и эффективность управления.
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Тюмень и Тобольск вошли в топ-10 городов по индексу качества городской среды. Такая информация указана на сайте Министерства строительства и ЖКХ РФ. «Категория — крупные города (от 250 тысяч до одного млн). Тюмень — пятое место, 250 баллов из 360. Категория — средние города, находящиеся в условно комфортном климате. Тобольск — седьмое место, 246 баллов», — указано на сайте Минстроя. При формировании индекса эксперты учитывают жилье, озелененные территории, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры, улично-дорожную сеть и общегородское пространство. Специалисты оценивают города по следующим критериям — безопасность, комфортность, экологичность, разнообразие, современность и актуальность среды и эффективность управления.