У нападающего «Трактора» Никиты Тертышного родился сын

У нападающего челябинского хоккейного клуба «Трактор» Никиты Тертышного родился сын. Об этом 1 апреля сообщил официальный telegram-канал клуба.
«В большой хоккейной династии Тертышных пополнение. Никита и Диана Тертышные стали родителями во второй раз. Вчера на свет появился чудесный Артемий», — сообщил telegram-канал.
Это второй ребенок в семье Тертышных. 30 декабря 2021 года у них родился сын Тимофей.
Тертышный включен в заявку «Трактора» на игры полуфинала Кубка Гагарина КХЛ против ярославского «Локомотива». Поэтому, несмотря на рождение сына, уже на следующий день, 1 апреля, он вместе с командой отправился в Ярославль, где 2 апреля состоится первая игра против «Локомотива».
Тертышный играет за «Трактор» с 2021 года. В регулярном чемпионате нынешнего сезона он в 34 играх забил шесть шайб и отдал пять голевых передач. В играх плей-офф этого сезона очков он пока не набирал.
Клуб поздравил хоккеиста с рождением наследника. В комментариях под новостью в соцсетях болельщики «Трактора» выразили надежду, что с рождением сына Тертышный покажет результат на льду.
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