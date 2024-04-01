У нападающего «Трактора» Никиты Тертышного родился сын

01 апреля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Никита Тертышный выступает за «Трактор» под номером 88 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У нападающего челябинского хоккейного клуба «Трактор» Никиты Тертышного родился сын. Об этом 1 апреля сообщил официальный telegram-канал клуба. «В большой хоккейной династии Тертышных пополнение. Никита и Диана Тертышные стали родителями во второй раз. Вчера на свет появился чудесный Артемий», — сообщил telegram-канал. Это второй ребенок в семье Тертышных. 30 декабря 2021 года у них родился сын Тимофей. Тертышный включен в заявку «Трактора» на игры полуфинала Кубка Гагарина КХЛ против ярославского «Локомотива». Поэтому, несмотря на рождение сына, уже на следующий день, 1 апреля, он вместе с командой отправился в Ярославль, где 2 апреля состоится первая игра против «Локомотива». Тертышный играет за «Трактор» с 2021 года. В регулярном чемпионате нынешнего сезона он в 34 играх забил шесть шайб и отдал пять голевых передач. В играх плей-офф этого сезона очков он пока не набирал. Клуб поздравил хоккеиста с рождением наследника. В комментариях под новостью в соцсетях болельщики «Трактора» выразили надежду, что с рождением сына Тертышный покажет результат на льду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У нападающего челябинского хоккейного клуба «Трактор» Никиты Тертышного родился сын. Об этом 1 апреля сообщил официальный telegram-канал клуба. «В большой хоккейной династии Тертышных пополнение. Никита и Диана Тертышные стали родителями во второй раз. Вчера на свет появился чудесный Артемий», — сообщил telegram-канал. Это второй ребенок в семье Тертышных. 30 декабря 2021 года у них родился сын Тимофей. Тертышный включен в заявку «Трактора» на игры полуфинала Кубка Гагарина КХЛ против ярославского «Локомотива». Поэтому, несмотря на рождение сына, уже на следующий день, 1 апреля, он вместе с командой отправился в Ярославль, где 2 апреля состоится первая игра против «Локомотива». Тертышный играет за «Трактор» с 2021 года. В регулярном чемпионате нынешнего сезона он в 34 играх забил шесть шайб и отдал пять голевых передач. В играх плей-офф этого сезона очков он пока не набирал. Клуб поздравил хоккеиста с рождением наследника. В комментариях под новостью в соцсетях болельщики «Трактора» выразили надежду, что с рождением сына Тертышный покажет результат на льду.