Подробности ЧП на свердловской шахте: двое рабочих пропали под завалами

Двух рабочих свердловской шахты не могут найти после завала
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Березовское золотоносное месторождение. Березовский , руда, горняки, березовский золотоносный рудник, шахта
В шахте проходили плановые взрывные работы Фото:

Во время взрывных работах в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) под завалами пропали двое рабочих. Всего в работах были задействованы пять человек, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Это были плановые взрывные работы, в которых были задействованы пять человек. По трем все хорошо — они вышли, по двум другим информации нет», — поделился собеседник. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подтвердил URA.RU, что произошел групповой несчастный случай, но воздержался от подробных комментариев.

Обвал произошел на глубине 338 метров вечером 1 апреля. Всего на смене находились 106 рабочих.

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Во время взрывных работах в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) под завалами пропали двое рабочих. Всего в работах были задействованы пять человек, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Это были плановые взрывные работы, в которых были задействованы пять человек. По трем все хорошо — они вышли, по двум другим информации нет», — поделился собеседник. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подтвердил URA.RU, что произошел групповой несчастный случай, но воздержался от подробных комментариев. Обвал произошел на глубине 338 метров вечером 1 апреля. Всего на смене находились 106 рабочих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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