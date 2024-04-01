Подробности ЧП на свердловской шахте: двое рабочих пропали под завалами

Во время взрывных работах в шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) под завалами пропали двое рабочих. Всего в работах были задействованы пять человек, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Это были плановые взрывные работы, в которых были задействованы пять человек. По трем все хорошо — они вышли, по двум другим информации нет», — поделился собеседник. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подтвердил URA.RU, что произошел групповой несчастный случай, но воздержался от подробных комментариев.
Обвал произошел на глубине 338 метров вечером 1 апреля. Всего на смене находились 106 рабочих.
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