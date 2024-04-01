Тюменская полиция проверила мигрантов на стройках и в такси

01 апреля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

К ответственности привлекут и компании, которые с нарушениями нанимали мигрантов на работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени сотрудники правоохранительных органов провели рейд по мигрантам. Силовики проверили стройки и водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону «В общей сложности менее чем за неделю выявлено 237 нарушений. В частности 136 человек не соблюдали правила въезда в страну, режим пребывания на ее территории, либо уклонялись от выезда после окончания сроков пребывания. 24 мигранта осуществляли трудовою деятельность, не имея патента, 13 человек при осуществлении миграционного учета предоставили ложные сведения», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что 63 иностранца будут выдворять за пределы страны, еще один гражданин находился в федеральном розыске. Также к ответственности привлекут и компании, которые с нарушениями нанимали мигрантов на работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов провели рейд по мигрантам. Силовики проверили стройки и водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону «В общей сложности менее чем за неделю выявлено 237 нарушений. В частности 136 человек не соблюдали правила въезда в страну, режим пребывания на ее территории, либо уклонялись от выезда после окончания сроков пребывания. 24 мигранта осуществляли трудовою деятельность, не имея патента, 13 человек при осуществлении миграционного учета предоставили ложные сведения», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что 63 иностранца будут выдворять за пределы страны, еще один гражданин находился в федеральном розыске. Также к ответственности привлекут и компании, которые с нарушениями нанимали мигрантов на работу.