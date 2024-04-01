Тюменская полиция проверила мигрантов на стройках и в такси

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К ответственности привлекут и компании, которые с нарушениями нанимали мигрантов на работу Фото:

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов провели рейд по мигрантам. Силовики проверили стройки и водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону

«В общей сложности менее чем за неделю выявлено 237 нарушений. В частности 136 человек не соблюдали правила въезда в страну, режим пребывания на ее территории, либо уклонялись от выезда после окончания сроков пребывания. 24 мигранта осуществляли трудовою деятельность, не имея патента, 13 человек при осуществлении миграционного учета предоставили ложные сведения», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 63 иностранца будут выдворять за пределы страны, еще один гражданин находился в федеральном розыске. Также к ответственности привлекут и компании, которые с нарушениями нанимали мигрантов на работу.

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В Тюмени сотрудники правоохранительных органов провели рейд по мигрантам. Силовики проверили стройки и водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону «В общей сложности менее чем за неделю выявлено 237 нарушений. В частности 136 человек не соблюдали правила въезда в страну, режим пребывания на ее территории, либо уклонялись от выезда после окончания сроков пребывания. 24 мигранта осуществляли трудовою деятельность, не имея патента, 13 человек при осуществлении миграционного учета предоставили ложные сведения», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что 63 иностранца будут выдворять за пределы страны, еще один гражданин находился в федеральном розыске. Также к ответственности привлекут и компании, которые с нарушениями нанимали мигрантов на работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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