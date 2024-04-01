Прокуратура начала проверку после обрушения свердловской шахты

Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) начала проверку по факту обрушения горных пород на шахте «Северопесчанская», в результате которого под завалами оказался рабочий. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, как на предприятии соблюдали технику безопасности.
«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда на шахте. К ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает telegram-канал прокуратуры Свердловской области.
Обрушение на шахте «Северопесчанская» произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. По данным URA.RU, которые подтверждает прокуратура, под завалами находится один человек — его судьба неизвестна. Еще трое госпитализированы. Один рабочий отделался испугом. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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