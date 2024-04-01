Прокуратура начала проверку после обрушения свердловской шахты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, подземелье, узкоколейка
Трагедия произошла на шахте «Северопесчанская» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) начала проверку по факту обрушения горных пород на шахте «Северопесчанская», в результате которого под завалами оказался рабочий. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, как на предприятии соблюдали технику безопасности.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда на шахте. К ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает telegram-канал прокуратуры Свердловской области.

Обрушение на шахте «Северопесчанская» произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. По данным URA.RU, которые подтверждает прокуратура, под завалами находится один человек — его судьба неизвестна. Еще трое госпитализированы. Один рабочий отделался испугом. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) начала проверку по факту обрушения горных пород на шахте «Северопесчанская», в результате которого под завалами оказался рабочий. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, как на предприятии соблюдали технику безопасности. «Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда на шахте. К ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает telegram-канал прокуратуры Свердловской области. Обрушение на шахте «Северопесчанская» произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. По данным URA.RU, которые подтверждает прокуратура, под завалами находится один человек — его судьба неизвестна. Еще трое госпитализированы. Один рабочий отделался испугом. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...