31 марта 2024

Губернатор ХМАО приступила к созданию кадрового резерва из ветеранов СВО

Трое участников СВО стали студентами элитной школы политиков ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова формирует новые политэлиты из ветеранов СВО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к созданию кадрового резерва из ветеранов СВО. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте округа, три отвоевавших участников спецоперации по возвращении уже получили назначения на государственную и муниципальную службу и станут студентами элитной школы политиков «Лидеры изменений Югры 4.0».

«Два бойца были трудоустроены в администрации муниципалитетов, не имея подобного опыта. Третий, бывший контрактник, работал в окружном департаменте недропользования и до отправки в зону СВО. Теперь все трое чиновников стали студентами элитной школы политиков „Лидеры изменений Югры 4.0“. В случае успешного окончания учебы они войдут в кадровый резерв окружного правительства. Ранее 3 выпускника программы были назначены вице-губернаторами, еще пять стали мэрами», — сообщил инсайдер.

Директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Александр Деменко подтвердил, что три ветерана СВО зачислены в четвертый поток ЛИЮ. Он уточнил, что будущие студенты имеют боевые награды, в том числе медали «За отвагу».

Ранее URA.RU писало о том, что в состав программы впервые включены ветераны СВО. Старт первого модуля пройдет в Москве.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к созданию кадрового резерва из ветеранов СВО. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте округа, три отвоевавших участников спецоперации по возвращении уже получили назначения на государственную и муниципальную службу и станут студентами элитной школы политиков «Лидеры изменений Югры 4.0». «Два бойца были трудоустроены в администрации муниципалитетов, не имея подобного опыта. Третий, бывший контрактник, работал в окружном департаменте недропользования и до отправки в зону СВО. Теперь все трое чиновников стали студентами элитной школы политиков „Лидеры изменений Югры 4.0“. В случае успешного окончания учебы они войдут в кадровый резерв окружного правительства. Ранее 3 выпускника программы были назначены вице-губернаторами, еще пять стали мэрами», — сообщил инсайдер. Директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Александр Деменко подтвердил, что три ветерана СВО зачислены в четвертый поток ЛИЮ. Он уточнил, что будущие студенты имеют боевые награды, в том числе медали «За отвагу». Ранее URA.RU писало о том, что в состав программы впервые включены ветераны СВО. Старт первого модуля пройдет в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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