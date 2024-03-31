Губернатор ХМАО приступила к созданию кадрового резерва из ветеранов СВО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к созданию кадрового резерва из ветеранов СВО. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте округа, три отвоевавших участников спецоперации по возвращении уже получили назначения на государственную и муниципальную службу и станут студентами элитной школы политиков «Лидеры изменений Югры 4.0».
«Два бойца были трудоустроены в администрации муниципалитетов, не имея подобного опыта. Третий, бывший контрактник, работал в окружном департаменте недропользования и до отправки в зону СВО. Теперь все трое чиновников стали студентами элитной школы политиков „Лидеры изменений Югры 4.0“. В случае успешного окончания учебы они войдут в кадровый резерв окружного правительства. Ранее 3 выпускника программы были назначены вице-губернаторами, еще пять стали мэрами», — сообщил инсайдер.
Директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Александр Деменко подтвердил, что три ветерана СВО зачислены в четвертый поток ЛИЮ. Он уточнил, что будущие студенты имеют боевые награды, в том числе медали «За отвагу».
Ранее URA.RU писало о том, что в состав программы впервые включены ветераны СВО. Старт первого модуля пройдет в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!