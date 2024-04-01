Под завалами в свердловской шахте остается один человек

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, горизонт, шахта, мариинский прииск, шахтерский ковш, забой
Шахта обрушилась во время плановых взрывных работ Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

По последним данным, под завалами на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) остается один человек. Остальные четверо рабочих, находившиеся на месте в момент ЧП, были доставлены в больницу. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Из-под завала на поверхность извлечены четверо рабочих — трое из них доставлены в районную больницу, четвертому госпитализация не потребовалась. Операция по спасению пятого рабочего продолжается», — заявил Горелых.

Обрушение на шахте «Северопесчанская» произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.

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По последним данным, под завалами на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) остается один человек. Остальные четверо рабочих, находившиеся на месте в момент ЧП, были доставлены в больницу. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Из-под завала на поверхность извлечены четверо рабочих — трое из них доставлены в районную больницу, четвертому госпитализация не потребовалась. Операция по спасению пятого рабочего продолжается», — заявил Горелых. Обрушение на шахте «Северопесчанская» произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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