Под завалами в свердловской шахте остается один человек

По последним данным, под завалами на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) остается один человек. Остальные четверо рабочих, находившиеся на месте в момент ЧП, были доставлены в больницу. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Из-под завала на поверхность извлечены четверо рабочих — трое из них доставлены в районную больницу, четвертому госпитализация не потребовалась. Операция по спасению пятого рабочего продолжается», — заявил Горелых.
Обрушение на шахте «Северопесчанская» произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!