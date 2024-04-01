Силовики рассказали о погибшем свердловском шахтере: у него остались двое маленьких детей

Под завалами в свердловской шахте погиб рабочий, проработавший меньше месяца
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Березовское золотоносное месторождение. Березовский , добыча руды, шахтеры, горняки, березовский золотоносный рудник, шахта
Погибшему было 37 лет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

При обрушении на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) погиб 37-летний проходчик, который устроился на предприятие только 7 марта. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его данным, у погибшего остались двое детей (2018 и 2022 г. р.).

«Искренние соболезнования семье погибшего проходчика и коллективу. На предприятие он устроился совсем недавно — 7 марта. Его родных в эту трудную минуту не оставят наедине с неожиданно нагрянувшей бедой и невосполнимой утратой», — добавил Горелых.

Погибшим оказался Дмитрий О. из Североуральска. Его тело будет направлено на экспертизу для установления точной причины смерти и характера причиненных телесных повреждений, добавил агентству старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.

Трое других пострадавших рабочих, доставленные в больницу, находятся в реанимационном отделении. У них стабильно тяжелое состояние здоровья, но угрозы для жизни нет.

ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых работ. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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При обрушении на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область) погиб 37-летний проходчик, который устроился на предприятие только 7 марта. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его данным, у погибшего остались двое детей (2018 и 2022 г. р.). «Искренние соболезнования семье погибшего проходчика и коллективу. На предприятие он устроился совсем недавно — 7 марта. Его родных в эту трудную минуту не оставят наедине с неожиданно нагрянувшей бедой и невосполнимой утратой», — добавил Горелых. Погибшим оказался Дмитрий О. из Североуральска. Его тело будет направлено на экспертизу для установления точной причины смерти и характера причиненных телесных повреждений, добавил агентству старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. Трое других пострадавших рабочих, доставленные в больницу, находятся в реанимационном отделении. У них стабильно тяжелое состояние здоровья, но угрозы для жизни нет. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых работ. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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