01 апреля 2024

ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании

© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчику пришлось отказаться от рейсов между Антальей и Калининградом из-за запрета ЕС
Перевозчику пришлось отказаться от рейсов между Антальей и Калининградом из-за запрета ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

К турецкой компании Southwind Airlines, самолеты которой летали в РФ, не применяли никаких санкций. С таким заявлением выступили представители пресс-службы Еврокомиссии.

«Санкции Евросоюза принимаются государствами-участниками единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не применял никаких подобных действий в отношении Southwind Airlines», — передает РБК слова представителей пресс-службы ЕК.

Авиаперевозчик столкнулся с запретом на полеты через страны Евросоюза. Из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом. Полетную программу отменили в конце марта, пишет RT. По версии турецких СМИ, ограничения напрямую связаны с конфликтом на Украине. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей».

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К турецкой компании Southwind Airlines, самолеты которой летали в РФ, не применяли никаких санкций. С таким заявлением выступили представители пресс-службы Еврокомиссии. «Санкции Евросоюза принимаются государствами-участниками единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не применял никаких подобных действий в отношении Southwind Airlines», — передает РБК слова представителей пресс-службы ЕК. Авиаперевозчик столкнулся с запретом на полеты через страны Евросоюза. Из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом. Полетную программу отменили в конце марта, пишет RT. По версии турецких СМИ, ограничения напрямую связаны с конфликтом на Украине. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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