ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании

К турецкой компании Southwind Airlines, самолеты которой летали в РФ, не применяли никаких санкций. С таким заявлением выступили представители пресс-службы Еврокомиссии.
«Санкции Евросоюза принимаются государствами-участниками единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не применял никаких подобных действий в отношении Southwind Airlines», — передает РБК слова представителей пресс-службы ЕК.
Авиаперевозчик столкнулся с запретом на полеты через страны Евросоюза. Из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом. Полетную программу отменили в конце марта, пишет RT. По версии турецких СМИ, ограничения напрямую связаны с конфликтом на Украине. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей».
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