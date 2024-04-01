ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании

02 апреля 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Перевозчику пришлось отказаться от рейсов между Антальей и Калининградом из-за запрета ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности К турецкой компании Southwind Airlines, самолеты которой летали в РФ, не применяли никаких санкций. С таким заявлением выступили представители пресс-службы Еврокомиссии. «Санкции Евросоюза принимаются государствами-участниками единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не применял никаких подобных действий в отношении Southwind Airlines», — передает РБК слова представителей пресс-службы ЕК. Авиаперевозчик столкнулся с запретом на полеты через страны Евросоюза. Из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом. Полетную программу отменили в конце марта, пишет RT. По версии турецких СМИ, ограничения напрямую связаны с конфликтом на Украине. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К турецкой компании Southwind Airlines, самолеты которой летали в РФ, не применяли никаких санкций. С таким заявлением выступили представители пресс-службы Еврокомиссии. «Санкции Евросоюза принимаются государствами-участниками единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не применял никаких подобных действий в отношении Southwind Airlines», — передает РБК слова представителей пресс-службы ЕК. Авиаперевозчик столкнулся с запретом на полеты через страны Евросоюза. Из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом. Полетную программу отменили в конце марта, пишет RT. По версии турецких СМИ, ограничения напрямую связаны с конфликтом на Украине. Турецкая авиакомпания была создана в 2022 году на фоне санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей».