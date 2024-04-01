01 апреля 2024
31 марта 2024

Дети из ЯНАО получили в подарок фургон мороженого. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., мороженое, пломбир
Сюрприз был организован для ямальских детей на смене лагеря в Краснодарском крае Фото:

Дети из ЯНАО на весенней смене лагеря в Краснодарском крае получили в подарок фургон мороженого. Такое желание ранее загадал один из участников слета юных ямальцев. О сюрпризе рассказал глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Ранее в посте спрашивал, что подарить СВОЯкам (Содружество вожатых Ямала — прим. URA.RU) в их юбилейный год? Сережа Григорьев написал, что хочет камаз мороженого. Сегодня желание исполнили», — написал Хайруллин в своем telegram-канале.

В этом году команде СВОЯ исполняется 20 лет. На Ямале действует сразу три школы для вожатых, а с этого года проходит подготовка и помощников вожатых для ребят в возрасте 16-17 лет.

На весенней смене лагеря в Краснодарском крае дети из ЯНАО получили в подарок фургон мороженого
На весенней смене лагеря в Краснодарском крае дети из ЯНАО получили в подарок фургон мороженого
Фото:

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Дети из ЯНАО на весенней смене лагеря в Краснодарском крае получили в подарок фургон мороженого. Такое желание ранее загадал один из участников слета юных ямальцев. О сюрпризе рассказал глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Ранее в посте спрашивал, что подарить СВОЯкам (Содружество вожатых Ямала — прим. URA.RU) в их юбилейный год? Сережа Григорьев написал, что хочет камаз мороженого. Сегодня желание исполнили», — написал Хайруллин в своем telegram-канале. В этом году команде СВОЯ исполняется 20 лет. На Ямале действует сразу три школы для вожатых, а с этого года проходит подготовка и помощников вожатых для ребят в возрасте 16-17 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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