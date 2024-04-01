Дети из ЯНАО получили в подарок фургон мороженого. Фото

02 апреля 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Сюрприз был организован для ямальских детей на смене лагеря в Краснодарском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дети из ЯНАО на весенней смене лагеря в Краснодарском крае получили в подарок фургон мороженого. Такое желание ранее загадал один из участников слета юных ямальцев. О сюрпризе рассказал глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Ранее в посте спрашивал, что подарить СВОЯкам (Содружество вожатых Ямала — прим. URA.RU) в их юбилейный год? Сережа Григорьев написал, что хочет камаз мороженого. Сегодня желание исполнили», — написал Хайруллин в своем telegram-канале. В этом году команде СВОЯ исполняется 20 лет. На Ямале действует сразу три школы для вожатых, а с этого года проходит подготовка и помощников вожатых для ребят в возрасте 16-17 лет. На весенней смене лагеря в Краснодарском крае дети из ЯНАО получили в подарок фургон мороженого telegram-кана Наиля Хайруллина Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети из ЯНАО на весенней смене лагеря в Краснодарском крае получили в подарок фургон мороженого. Такое желание ранее загадал один из участников слета юных ямальцев. О сюрпризе рассказал глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Ранее в посте спрашивал, что подарить СВОЯкам (Содружество вожатых Ямала — прим. URA.RU) в их юбилейный год? Сережа Григорьев написал, что хочет камаз мороженого. Сегодня желание исполнили», — написал Хайруллин в своем telegram-канале. В этом году команде СВОЯ исполняется 20 лет. На Ямале действует сразу три школы для вожатых, а с этого года проходит подготовка и помощников вожатых для ребят в возрасте 16-17 лет.