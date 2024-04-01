В МЧС рассказали о спасательной операции на шахте «Северопесчанская»

Сотрудники МЧС рассказали, как проходила операция по спасению двух оставшихся в шахте рабочих. Об этом сообщает telegram-канал МЧС России.
«Прибыв на шахту, получили задание на командном пункте. На тот момент была неизвестна судьба двоих горнорабочих. Спустившись в шахту, двигаясь по горизонту минус 320 метра, нам навстречу попались члены ВГК, которые сопровождали одного пострадавшего. Пострадавший передвигался самостоятельно, травм не было. Убедившись, что с ним все в порядке, мы выдвинулись дальше», — рассказал командир отделения Североуральского военизированного горноспасательного взвода, филиала «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ» Евгений Корляков.
Позже спасатели продвинулись на место происшествия. Там они обнаружили погибшего рабочего, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники МЧС погрузили его на носилки и покинули шахту. В данный момент людей на горизонтах нет. В шахте находится только дежурный персонал для поддержания систем жизнеобеспечения: вентиляция, водоотведение, энергоснабжение.
ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек.
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