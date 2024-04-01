В МЧС рассказали о спасательной операции на шахте «Северопесчанская»

02 апреля 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Один человек погиб под завалом в шахте «Северопесчанская» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Сотрудники МЧС рассказали, как проходила операция по спасению двух оставшихся в шахте рабочих. Об этом сообщает telegram-канал МЧС России.



«Прибыв на шахту, получили задание на командном пункте. На тот момент была неизвестна судьба двоих горнорабочих. Спустившись в шахту, двигаясь по горизонту минус 320 метра, нам навстречу попались члены ВГК, которые сопровождали одного пострадавшего. Пострадавший передвигался самостоятельно, травм не было. Убедившись, что с ним все в порядке, мы выдвинулись дальше», — рассказал командир отделения Североуральского военизированного горноспасательного взвода, филиала «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ» Евгений Корляков.



Позже спасатели продвинулись на место происшествия. Там они обнаружили погибшего рабочего, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники МЧС погрузили его на носилки и покинули шахту. В данный момент людей на горизонтах нет. В шахте находится только дежурный персонал для поддержания систем жизнеобеспечения: вентиляция, водоотведение, энергоснабжение.



ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС рассказали, как проходила операция по спасению двух оставшихся в шахте рабочих. Об этом сообщает telegram-канал МЧС России. «Прибыв на шахту, получили задание на командном пункте. На тот момент была неизвестна судьба двоих горнорабочих. Спустившись в шахту, двигаясь по горизонту минус 320 метра, нам навстречу попались члены ВГК, которые сопровождали одного пострадавшего. Пострадавший передвигался самостоятельно, травм не было. Убедившись, что с ним все в порядке, мы выдвинулись дальше», — рассказал командир отделения Североуральского военизированного горноспасательного взвода, филиала «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ» Евгений Корляков. Позже спасатели продвинулись на место происшествия. Там они обнаружили погибшего рабочего, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники МЧС погрузили его на носилки и покинули шахту. В данный момент людей на горизонтах нет. В шахте находится только дежурный персонал для поддержания систем жизнеобеспечения: вентиляция, водоотведение, энергоснабжение. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек.