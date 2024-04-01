На какой работе житель Тюменской области может без опыта получать 200 тыс рублей

«Авито Работа»: в Тюмени специалисты без опыта могут зарабатывать 200 тыс рублей

02 апреля 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

В регионе на 39% выросло число вакансий на специалистов без опыта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать по 200 тысяч рублей ежемесячно. Региональный представитель сервиса «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина предоставила подборку таких вакансий, а также прокомментировала ситуацию на кадровом рынке региона. «Работодатели охотно принимают на работу новичков без опыта и на месте организуют для них обучение всем необходимым навыкам и знаниям. В итоге бизнес получает специалистов с компетенциями, которые отвечают задачам конкретного производства. В феврале 2024 года на сайте сервиса число вакансий по сравнению с тем же месяцем 2023 года в Тюменской области увеличилось на 39%», — рассказала эксперт. Так в Тюмени для кандидатов без опыта работы предлагается вакансия рамщика на ленточную пилораму. Работодатель обещает платить от 120 до 200 тысяч рублей, а также предоставить сотрудникам проживание, питание и спецодежду. Автосервис в центре Тюмени приглашает автомехаников без опыта работы для ремонта и обслуживания легковых автомобилей. Предоставляется обучение, а также графики н выбор. Вместе с окладом, сдельной выплатой и премиями есть возможность зарабатывать от 130 до 200 тысяч рублей. Менеджер по продажам запчастей и экипировки для снегоходов, квадроциклов, мотоциклов в Тюмени также может претендовать на высокий доход. Кандидатам без опыта готовы платить от 50 до 300 тысяч рублей, а также обучить всем необходимым навыкам и знаниям. Будущему менеджера ждет собственное комфортное и удобное рабочее место, кофе, чай и обеденная зона, а также дружный, спортивный и увлеченный техникой коллектив. Компания «Соровскнефть» — дочернее общество «Роснефти», ищет в Тюмени электромонтера и машиниста на вахту. Будущим сотрудникам работодатель обещает зарплату свыше 150 тысяч рублей, а также полный соцпакет, дополнительные дни отпуска за работу вахтой и санаторно-курортное лечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать по 200 тысяч рублей ежемесячно. Региональный представитель сервиса «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина предоставила подборку таких вакансий, а также прокомментировала ситуацию на кадровом рынке региона. «Работодатели охотно принимают на работу новичков без опыта и на месте организуют для них обучение всем необходимым навыкам и знаниям. В итоге бизнес получает специалистов с компетенциями, которые отвечают задачам конкретного производства. В феврале 2024 года на сайте сервиса число вакансий по сравнению с тем же месяцем 2023 года в Тюменской области увеличилось на 39%», — рассказала эксперт. Так в Тюмени для кандидатов без опыта работы предлагается вакансия рамщика на ленточную пилораму. Работодатель обещает платить от 120 до 200 тысяч рублей, а также предоставить сотрудникам проживание, питание и спецодежду. Автосервис в центре Тюмени приглашает автомехаников без опыта работы для ремонта и обслуживания легковых автомобилей. Предоставляется обучение, а также графики н выбор. Вместе с окладом, сдельной выплатой и премиями есть возможность зарабатывать от 130 до 200 тысяч рублей. Менеджер по продажам запчастей и экипировки для снегоходов, квадроциклов, мотоциклов в Тюмени также может претендовать на высокий доход. Кандидатам без опыта готовы платить от 50 до 300 тысяч рублей, а также обучить всем необходимым навыкам и знаниям. Будущему менеджера ждет собственное комфортное и удобное рабочее место, кофе, чай и обеденная зона, а также дружный, спортивный и увлеченный техникой коллектив. Компания «Соровскнефть» — дочернее общество «Роснефти», ищет в Тюмени электромонтера и машиниста на вахту. Будущим сотрудникам работодатель обещает зарплату свыше 150 тысяч рублей, а также полный соцпакет, дополнительные дни отпуска за работу вахтой и санаторно-курортное лечение.