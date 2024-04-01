01 апреля 2024

В Курганской области стремительно повысился уровень воды в Исети и Миассе

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В зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта региона
В зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта региона Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На территории Курганской области зафиксировали значительное увеличение уровня воды в реках Исеть и Миасс. Эта информация размещена на сайтах гидрометеорологических служб.

«На реке Исеть: сводка по гидропосту в Шадринске (+43 см), сводка по гидропосту в Mехонском (+46 см). На реке Миасс в Каргаполье вода за сутки прибыла на 75 см», — указано в экспертных источниках.

Народный синоптик Илья Винштейн ранее предупредил жителей региона — в ближайшие пять суток на территории водосборного бассейна реки Тобол ожидается резкое повышение температуры. После схода снега к 6—7 апреля заметно повысится уровень рек.

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На территории Курганской области зафиксировали значительное увеличение уровня воды в реках Исеть и Миасс. Эта информация размещена на сайтах гидрометеорологических служб. «На реке Исеть: сводка по гидропосту в Шадринске (+43 см), сводка по гидропосту в Mехонском (+46 см). На реке Миасс в Каргаполье вода за сутки прибыла на 75 см», — указано в экспертных источниках. Народный синоптик Илья Винштейн ранее предупредил жителей региона — в ближайшие пять суток на территории водосборного бассейна реки Тобол ожидается резкое повышение температуры. После схода снега к 6—7 апреля заметно повысится уровень рек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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