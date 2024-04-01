01 апреля 2024

Курганцев предупредили о резком потеплении и ухудшении ситуации на реке Тобол

Синоптик Винштейн: резкое потепление значительно повысит уровень рек в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильное потепление в начале апреля сдвинет пик половодья в Кургане до 10 дней, передает синоптик
Сильное потепление в начале апреля сдвинет пик половодья в Кургане до 10 дней, передает синоптик Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

По прогнозу курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, в ближайшие пять суток на территории водосборного бассейна реки Тобол ожидается резкое повышение температуры (от 12 до 17 градусов вышу нуля). Дневная температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Это приведет к быстрому сходу снежного покрова. Прогнозируется, что уже 6—7 апреля бассейн Тобола полностью освободится от снега, что резко повысит уровень рек.

«Статистика показывает, что сильное потепление в первой декаде апреля сдвигает пик половодья в Кургане на 8-10 дней относительно средних сроков. Я ожидаю, что максимальный уровень Тобола в Кургане следует ждать в середине третьей декады апреля. Ориентировочная дата — 25 апреля. При сильных и затяжных дождях пик половодья может слегка растянуться», — написал Ильи Винштейна в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

В зоне подтопления в паводковый период могут оказаться 22 населенных пункта 11 муниципальных образований Курганской области. По данным гидрометеорологических сайтов, пока наибольший прирост уровня воды зафиксирован на Исети в Далматово. О том, как Курган готовится к паводку — узнаете в материале URA.RU.

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По прогнозу курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, в ближайшие пять суток на территории водосборного бассейна реки Тобол ожидается резкое повышение температуры (от 12 до 17 градусов вышу нуля). Дневная температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Это приведет к быстрому сходу снежного покрова. Прогнозируется, что уже 6—7 апреля бассейн Тобола полностью освободится от снега, что резко повысит уровень рек. «Статистика показывает, что сильное потепление в первой декаде апреля сдвигает пик половодья в Кургане на 8-10 дней относительно средних сроков. Я ожидаю, что максимальный уровень Тобола в Кургане следует ждать в середине третьей декады апреля. Ориентировочная дата — 25 апреля. При сильных и затяжных дождях пик половодья может слегка растянуться», — написал Ильи Винштейна в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». В зоне подтопления в паводковый период могут оказаться 22 населенных пункта 11 муниципальных образований Курганской области. По данным гидрометеорологических сайтов, пока наибольший прирост уровня воды зафиксирован на Исети в Далматово. О том, как Курган готовится к паводку — узнаете в материале URA.RU.
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