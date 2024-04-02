Жители Харькова покидают обесточенный город: карта спецоперации 2 апреля

Военкор Подоляка: жители Харькова массово уезжают из города

02 апреля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают атаковать украинские позиции и разрушать инфраструктуры их страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители города Харьков, находящегося под украинским контролем, массово покидают обесточенный город. В городе начались проблемы с электричеством после групповых атак по инфраструктуре. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Удары по инфраструктуре Украины Жители Харькова покидают обесточенный город, уточнил военкор Юрий Подоляка в своем telegram-канале. Как заявил мэр украинского города Игорь Терехов, практически вся энергетическая структура повреждена. ВС РФ продолжают поражать военный и стратегические объекты Украины. Только за последнюю неделю они нанесли до 57 групповых ударов по таким объектам. Донецкое направление Российские солдаты из группировки «Юг» продолжают штурмовать позиции ВСУ в районе Марьинки и Новомихайловки, отмечают военкоры. По их словам, украинские солдаты укрывают в блиндажах, но это не мешает ВС РФ поражать их.

Авдеевское направление Продолжаются бои около освобожденной Авдеевки. ВСУ попытались на БМП Bradley атаковать российские позиции, но безуспешно. Эти же американские бронемашины Украина использовала при атаках Бои у Авдеевки: враг на американских Bradley пошел в контратаку и был разбит возле Тоненького. Из трех таких машин, одна подорвалась на минах, другая была накрыта артиллерией. Армия РФ начала наступление от поселка Тоненькое на Уманское. В свою очередь, украинские силы предпринимают попытки атаковать западнее Семеновки. Украинские солдаты также признают потерю Водяного под Авдеевкой. Данный населенный находится неподалеку от Первомайского. Об освобождении российскими солдатами Водяного стало известно накануне. Херсонское направление Российские бойцы уничтожают расчеты дронов ВСУ на данном направлении. Для этого используются управляемые ракеты «Изделие-305». В ликвидации таких расчетов также используются экипажи вертолетов Ка-52. Артемовское направление Основные бои на этом направлении проходят в районе Клещеевки. Были уничтожены огневые позиции ВСУ, блиндажи. Российские солдаты также использую беспилотники для противостояния Киеву. Легенда карты Интерактивная карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Харьков, находящегося под украинским контролем, массово покидают обесточенный город. В городе начались проблемы с электричеством после групповых атак по инфраструктуре. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Жители Харькова покидают обесточенный город, уточнил военкор Юрий Подоляка в своем telegram-канале. Как заявил мэр украинского города Игорь Терехов, практически вся энергетическая структура повреждена. ВС РФ продолжают поражать военный и стратегические объекты Украины. Только за последнюю неделю они нанесли до 57 групповых ударов по таким объектам. Российские солдаты из группировки «Юг» продолжают штурмовать позиции ВСУ в районе Марьинки и Новомихайловки, отмечают военкоры. По их словам, украинские солдаты укрывают в блиндажах, но это не мешает ВС РФ поражать их. Продолжаются бои около освобожденной Авдеевки. ВСУ попытались на БМП Bradley атаковать российские позиции, но безуспешно. Эти же американские бронемашины Украина использовала при атаках Бои у Авдеевки: враг на американских Bradley пошел в контратаку и был разбит возле Тоненького. Из трех таких машин, одна подорвалась на минах, другая была накрыта артиллерией. Армия РФ начала наступление от поселка Тоненькое на Уманское. В свою очередь, украинские силы предпринимают попытки атаковать западнее Семеновки. Украинские солдаты также признают потерю Водяного под Авдеевкой. Данный населенный находится неподалеку от Первомайского. Об освобождении российскими солдатами Водяного стало известно накануне. Российские бойцы уничтожают расчеты дронов ВСУ на данном направлении. Для этого используются управляемые ракеты «Изделие-305». В ликвидации таких расчетов также используются экипажи вертолетов Ка-52. Основные бои на этом направлении проходят в районе Клещеевки. Были уничтожены огневые позиции ВСУ, блиндажи. Российские солдаты также использую беспилотники для противостояния Киеву.