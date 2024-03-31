31 марта 2024

Российские военные освободили Водяное у Авдеевки

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Войска РФ полностью овладели населенным пунктом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы из девятой гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса освободили населенный пункт Водяное у Авдеевки. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Армия России освободила Водяное у Авдеевки. 31 марта 2024 года девятая гвардейская мотострелковая бригада первого армейского корпуса выбила врага с позиций и полностью овладела населенным пунктом», — говорится в сообщении.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Российские войска 16 февраля уже освободили Авдеевку, битва за которую продолжалась с 2014 года. Именно отсюда украинские боевики обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты, передает «Царьград». Газета WP написала, что освобождение города стало самой значимой победой России на поле боя, которая повысит моральный дух страны. Кроме того, эта усилит обеспокоенность Киева по поводу сокращения военной помощи и личного состава армии.

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Российские бойцы из девятой гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса освободили населенный пункт Водяное у Авдеевки. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России освободила Водяное у Авдеевки. 31 марта 2024 года девятая гвардейская мотострелковая бригада первого армейского корпуса выбила врага с позиций и полностью овладела населенным пунктом», — говорится в сообщении. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Российские войска 16 февраля уже освободили Авдеевку, битва за которую продолжалась с 2014 года. Именно отсюда украинские боевики обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты, передает «Царьград». Газета WP написала, что освобождение города стало самой значимой победой России на поле боя, которая повысит моральный дух страны. Кроме того, эта усилит обеспокоенность Киева по поводу сокращения военной помощи и личного состава армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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