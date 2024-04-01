Суд потребовал создать в ЯНАО центр временного содержания мигрантов

До депортации из России мигранты должны содержаться в Центре временного содержания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, должен быть создан в ЯНАО. С таким требованием прокуратура обратилась в суд округа, сообщают в надзорном ведомстве. Центр должен был появиться на Ямале еще девять лет назад.

«Заместителем прокурора автономного округа направлен иск в суд о возложении на Правительство ЯНАО обязанности окончить выполнение комплекса мероприятий по передаче органам внутренних дел объектов, необходимых для создания в регионе центра временного содержания иностранных граждан», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.

Как установили в ходе проверки сотрудники прокуратуры, правительство автономного округа не обеспечило подбор здания для центра временного содержания иностранцев, подлежащих депортации. Между тем, это требование Федерального закона от 26.06.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Закон предусматривает, что до выдворения за пределы РФ иностранные граждане и лица без гражданства должны содержаться в специальных учреждениях. Эта обязанность возложена на территориальные органы власти.

«Срок исполнения данных государственных полномочий ограничивался 01.04.2014», — говорится в релизе прокуратуры. Суд удовлетворил требования представителя надзорного органа. В апелляции решение суда оставлено в силе.

Ранее собщалось, что по итогу оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» полиция Надымского района в период с 18 по 28 марта оштрафовала мигрантов, нарушивших правила въезда на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.