В Курганской области приобрели новое операционное оборудование для больницы

Межрайонная больница №6 города Куртамыш (Курганская область) получила новое медицинское оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждение был приобретен операционный светильник. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале.
«В межрайонную больницу №6 (город Куртамыш) приобретен светильник операционный потолочный однокупольный „ЭМАЛЕД 300“. Новый светильник обеспечит качественное освещение и безопасность операций», — указано в канале депздрава. Светильник, установленный в перевязочном кабинете, оснащен системой аварийного питания, что позволяет продолжать операции даже при отключении электричества. Это повышает безопасность операции и снижает риски для пациента.
Ранее URA.RU писало, что врачи межрайонной больницы №6 в Куртамыше получили новое диагностическое оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» в медучреждение был приобретен спирограф для диагностики заболеваний дыхательной системы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Межрайонная больница №6 города Куртамыш (Курганская область) получила новое медицинское оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждение был приобретен операционный светильник. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале. «В межрайонную больницу №6 (город Куртамыш) приобретен светильник операционный потолочный однокупольный „ЭМАЛЕД 300“. Новый светильник обеспечит качественное освещение и безопасность операций», — указано в канале депздрава. Светильник, установленный в перевязочном кабинете, оснащен системой аварийного питания, что позволяет продолжать операции даже при отключении электричества. Это повышает безопасность операции и снижает риски для пациента. Ранее URA.RU писало, что врачи межрайонной больницы №6 в Куртамыше получили новое диагностическое оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» в медучреждение был приобретен спирограф для диагностики заболеваний дыхательной системы.