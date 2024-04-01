01 апреля 2024

В Курганской области приобрели новое операционное оборудование для больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, здоровье, медицина, онкодиспансер, хирургический корпус
В больнице Куртамыша (Курганская область) появился новый операционный светильник Фото:

Межрайонная больница №6 города Куртамыш (Курганская область) получила новое медицинское оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждение был приобретен операционный светильник. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале.

«В межрайонную больницу №6 (город Куртамыш) приобретен светильник операционный потолочный однокупольный „ЭМАЛЕД 300“. Новый светильник обеспечит качественное освещение и безопасность операций», — указано в канале депздрава. Светильник, установленный в перевязочном кабинете, оснащен системой аварийного питания, что позволяет продолжать операции даже при отключении электричества. Это повышает безопасность операции и снижает риски для пациента.

Ранее URA.RU писало, что врачи межрайонной больницы №6 в Куртамыше получили новое диагностическое оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» в медучреждение был приобретен спирограф для диагностики заболеваний дыхательной системы.

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Межрайонная больница №6 города Куртамыш (Курганская область) получила новое медицинское оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждение был приобретен операционный светильник. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале. «В межрайонную больницу №6 (город Куртамыш) приобретен светильник операционный потолочный однокупольный „ЭМАЛЕД 300“. Новый светильник обеспечит качественное освещение и безопасность операций», — указано в канале депздрава. Светильник, установленный в перевязочном кабинете, оснащен системой аварийного питания, что позволяет продолжать операции даже при отключении электричества. Это повышает безопасность операции и снижает риски для пациента. Ранее URA.RU писало, что врачи межрайонной больницы №6 в Куртамыше получили новое диагностическое оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» в медучреждение был приобретен спирограф для диагностики заболеваний дыхательной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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