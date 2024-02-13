В курганскую больницу приобрели новый прибор для диагностики заболеваний

13 февраля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

В курганской больнице появился новый прибор для диагностики заболеваний легких Фото: Александр Мамаев © URA.RU Врачи межрайонной больницы №6 в Куртамыше (Курганская область) получили новое диагностическое оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» для диагностики заболеваний дыхательной системы был приобретен спирограф. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «В Межрайонную больницу №6 по программе „модернизации первичного звена 2024 год“ приобретен и введен в эксплуатацию спирограф», — указано в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Как отмечает руководитель больницы Сергей Исаев, спирография легких позволяет выявлять обструкцию бронхов и оценивать эффективность лечения, а также применяется в профилактических осмотрах. «Аппарат состоит из датчика, реагирующего на поток воздуха, и компьютерных систем. Они определяют функции бронхо-легочной системы и преобразуют их в цифровой формат», — приводит слова Исаева депздрав. Власти региона отмечают, что работа по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи населению является приоритетным направлением. Кроме этого, сообщается, что в больнице ранее был выполнен капремонт детской и взрослых поликлиник. Также она была пополнена маммографом. Ранее URA.RU писало, что в больнице Шадринска (Курганская область) появился новый аппарат для диагностики. Шадринская центральная районная больница получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи межрайонной больницы №6 в Куртамыше (Курганская область) получили новое диагностическое оборудование. По программе «Модернизации первичного звена 2024 год» для диагностики заболеваний дыхательной системы был приобретен спирограф. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «В Межрайонную больницу №6 по программе „модернизации первичного звена 2024 год“ приобретен и введен в эксплуатацию спирограф», — указано в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области». Как отмечает руководитель больницы Сергей Исаев, спирография легких позволяет выявлять обструкцию бронхов и оценивать эффективность лечения, а также применяется в профилактических осмотрах. «Аппарат состоит из датчика, реагирующего на поток воздуха, и компьютерных систем. Они определяют функции бронхо-легочной системы и преобразуют их в цифровой формат», — приводит слова Исаева депздрав. Власти региона отмечают, что работа по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи населению является приоритетным направлением. Кроме этого, сообщается, что в больнице ранее был выполнен капремонт детской и взрослых поликлиник. Также она была пополнена маммографом. Ранее URA.RU писало, что в больнице Шадринска (Курганская область) появился новый аппарат для диагностики. Шадринская центральная районная больница получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей.