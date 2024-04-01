В Челябинске назначен новый директор мультимедийного парка

02 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Новый директор мультимедийного парка хорошо знаком коллективу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым директором мультимедийного парка «Россия — моя история» в Челябинске стала Дарья Потемкина. Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Дарья Потемкина возглавила мультимедийный парк „Россия — моя история“. Желаем ей успехов в работе», — сообщил URA.RU Бетехтин. Потемкина вступит на должность прежнего директора парка Полины Глинских, которую в минувшую пятницу, 29 марта, назначили на должность директора областного исторического музея. Новому руководителю парка 31 год, она окончила президентскую академию, работала в управлении по делам молодежи челябинской администрации и тесно сотрудничала с парком по вопросам организаций выставочных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым директором мультимедийного парка «Россия — моя история» в Челябинске стала Дарья Потемкина. Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Дарья Потемкина возглавила мультимедийный парк „Россия — моя история“. Желаем ей успехов в работе», — сообщил URA.RU Бетехтин. Потемкина вступит на должность прежнего директора парка Полины Глинских, которую в минувшую пятницу, 29 марта, назначили на должность директора областного исторического музея. Новому руководителю парка 31 год, она окончила президентскую академию, работала в управлении по делам молодежи челябинской администрации и тесно сотрудничала с парком по вопросам организаций выставочных мероприятий.