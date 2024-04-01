В Челябинске назначен новый директор мультимедийного парка

Новым директором мультимедийного парка «Россия — моя история» в Челябинске стала Дарья Потемкина. Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.
«Дарья Потемкина возглавила мультимедийный парк „Россия — моя история“. Желаем ей успехов в работе», — сообщил URA.RU Бетехтин.
Потемкина вступит на должность прежнего директора парка Полины Глинских, которую в минувшую пятницу, 29 марта, назначили на должность директора областного исторического музея. Новому руководителю парка 31 год, она окончила президентскую академию, работала в управлении по делам молодежи челябинской администрации и тесно сотрудничала с парком по вопросам организаций выставочных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!