01 апреля 2024

В Челябинске назначен новый директор мультимедийного парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Новый директор мультимедийного парка хорошо знаком коллективу Фото:

Новым директором мультимедийного парка «Россия — моя история» в Челябинске стала Дарья Потемкина. Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Дарья Потемкина возглавила мультимедийный парк „Россия — моя история“. Желаем ей успехов в работе», — сообщил URA.RU Бетехтин.

Потемкина вступит на должность прежнего директора парка Полины Глинских, которую в минувшую пятницу, 29 марта, назначили на должность директора областного исторического музея. Новому руководителю парка 31 год, она окончила президентскую академию, работала в управлении по делам молодежи челябинской администрации и тесно сотрудничала с парком по вопросам организаций выставочных мероприятий.

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Новым директором мультимедийного парка «Россия — моя история» в Челябинске стала Дарья Потемкина. Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Дарья Потемкина возглавила мультимедийный парк „Россия — моя история“. Желаем ей успехов в работе», — сообщил URA.RU Бетехтин. Потемкина вступит на должность прежнего директора парка Полины Глинских, которую в минувшую пятницу, 29 марта, назначили на должность директора областного исторического музея. Новому руководителю парка 31 год, она окончила президентскую академию, работала в управлении по делам молодежи челябинской администрации и тесно сотрудничала с парком по вопросам организаций выставочных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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