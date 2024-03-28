28 марта 2024

Новым директором Челябинского государственного музея стала Полина Глинских

© Служба новостей «URA.RU»
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Краеведческий музей Челябинск, краеведческий музей
В государственном историческом музее Челябинской области сменился директор Фото:

Новым директором государственного исторического музея Челябинской области 29 апреля стала Полина Глинских. Ранее она возглавляла челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история». Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Полина Глинских, несмотря на свою молодость, очень грамотный специалист. В музее она подготовила ряд интересных проектов, несмотря на ограниченное количество сотрудников. Сегодня ее представили коллективу», — сообщил URA.RU Бетехтин.

Прежний директор музея Владимир Богдановский останется работать в музее. Он будет вести ряд проектов. Ранее URA.RU сообщало, что Богдановский ушел в отставку из-за достижения предельного возраста. Богдановский руководил музеем почти два десятилетия.

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Новым директором государственного исторического музея Челябинской области 29 апреля стала Полина Глинских. Ранее она возглавляла челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история». Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. «Полина Глинских, несмотря на свою молодость, очень грамотный специалист. В музее она подготовила ряд интересных проектов, несмотря на ограниченное количество сотрудников. Сегодня ее представили коллективу», — сообщил URA.RU Бетехтин. Прежний директор музея Владимир Богдановский останется работать в музее. Он будет вести ряд проектов. Ранее URA.RU сообщало, что Богдановский ушел в отставку из-за достижения предельного возраста. Богдановский руководил музеем почти два десятилетия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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