Новым директором Челябинского государственного музея стала Полина Глинских

Новым директором государственного исторического музея Челябинской области 29 апреля стала Полина Глинских. Ранее она возглавляла челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история». Назначение подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.
«Полина Глинских, несмотря на свою молодость, очень грамотный специалист. В музее она подготовила ряд интересных проектов, несмотря на ограниченное количество сотрудников. Сегодня ее представили коллективу», — сообщил URA.RU Бетехтин.
Прежний директор музея Владимир Богдановский останется работать в музее. Он будет вести ряд проектов. Ранее URA.RU сообщало, что Богдановский ушел в отставку из-за достижения предельного возраста. Богдановский руководил музеем почти два десятилетия.
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