Глава Татарстана дал первый комментарий по атаке беспилотников на регион

02 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Рустам Минниханов подчеркнул, что получает всю оперативную информацию по ситуации с БПЛА в республике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вражеский беспилотник атаковал предприятия в республике Татарстан. Все экстренные службы Татарстана находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом рассказал глава республики Рустам Минниханов, подчеркнув, что получает информацию по ситуации. Он отметил, что серьезных нарушений нет. «Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. К сожалению, есть пострадавшие», — подчеркнул Рустам Минниханов. Его слова приводит официальный аккаунт республики в соцсетях . Он добавил, что экстренные службы находятся в состояние повышенной готовности. Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Это первая атака по республике за все время, с начала проведения российской спецоперации на Украине. В ходе атаки пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вражеский беспилотник атаковал предприятия в республике Татарстан. Все экстренные службы Татарстана находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом рассказал глава республики Рустам Минниханов, подчеркнув, что получает информацию по ситуации. Он отметил, что серьезных нарушений нет. «Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. К сожалению, есть пострадавшие», — подчеркнул Рустам Минниханов. Его слова приводит официальный аккаунт республики в соцсетях. Он добавил, что экстренные службы находятся в состояние повышенной готовности. Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Это первая атака по республике за все время, с начала проведения российской спецоперации на Украине. В ходе атаки пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь.