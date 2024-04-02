Глава Татарстана дал первый комментарий по атаке беспилотников на регион

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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, минниханов рустам
Рустам Минниханов подчеркнул, что получает всю оперативную информацию по ситуации с БПЛА в республике Фото:

Вражеский беспилотник атаковал предприятия в республике Татарстан. Все экстренные службы Татарстана находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом рассказал глава республики Рустам Минниханов, подчеркнув, что получает информацию по ситуации. Он отметил, что серьезных нарушений нет.

«Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. К сожалению, есть пострадавшие», — подчеркнул Рустам Минниханов. Его слова приводит официальный аккаунт республики в соцсетях. Он добавил, что экстренные службы находятся в состояние повышенной готовности.

Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Это первая атака по республике за все время, с начала проведения российской спецоперации на Украине. В ходе атаки пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь.

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Вражеский беспилотник атаковал предприятия в республике Татарстан. Все экстренные службы Татарстана находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом рассказал глава республики Рустам Минниханов, подчеркнув, что получает информацию по ситуации. Он отметил, что серьезных нарушений нет. «Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. К сожалению, есть пострадавшие», — подчеркнул Рустам Минниханов. Его слова приводит официальный аккаунт республики в соцсетях. Он добавил, что экстренные службы находятся в состояние повышенной готовности. Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Это первая атака по республике за все время, с начала проведения российской спецоперации на Украине. В ходе атаки пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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