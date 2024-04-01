Паводок на курганских реках активно набирает обороты. Инфографика

02 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Гидрологи озвучили, на сколько выросли курганские реки к 1 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области К 1 апреля в реках Курганской области вырос уровень воды. Показатель увеличился в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол. Корреспондент URA.RU на основании открытых данных собрала всю информацию о том, как вырос уровень воды в курганских реках. «В реке Тобол заметили следующие повышения: в селе Звериноголовское уровень воды вырос на 25 сантиметров и к 1 апреля составил 255 на нулем гидропоста. При этом, в Кургане Тобол вырос до семи сантиметров, что больше на 15, чем в предыдущий период отчета», — указано в открытых гидрологических данных. Отмечается, что вырос уровень и реки Миасс. Показатель увеличился на 75 сантиметров и составил 148 сантиметров. Это стало наибольшим приростом в Курганской области по данным на 1 апреля. Также сообщается, что уровень воды вырос и в реке Исеть. В Катайске показатель вырос на два сантиметра и составил 189. Наибольшие повышения гидрологами зафиксированы в Шадринске и Мехонском. Там уровень воды увеличился на 43 и 46 сантиметров соответственно. При этом, показатель реки Исеть в Далматово к 1 апреля остался без изменений (-11 сантиметров). Ранее URA.RU писало, что на территории Курганской области зафиксировали значительное увеличение уровня воды в реках Исеть и Миасс. Показатели выросли на десятки сантиметров. В Курганской области вырос уровень рек Миасс, Исеть и Тобол URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 1 апреля в реках Курганской области вырос уровень воды. Показатель увеличился в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол. Корреспондент URA.RU на основании открытых данных собрала всю информацию о том, как вырос уровень воды в курганских реках. «В реке Тобол заметили следующие повышения: в селе Звериноголовское уровень воды вырос на 25 сантиметров и к 1 апреля составил 255 на нулем гидропоста. При этом, в Кургане Тобол вырос до семи сантиметров, что больше на 15, чем в предыдущий период отчета», — указано в открытых гидрологических данных. Отмечается, что вырос уровень и реки Миасс. Показатель увеличился на 75 сантиметров и составил 148 сантиметров. Это стало наибольшим приростом в Курганской области по данным на 1 апреля. Также сообщается, что уровень воды вырос и в реке Исеть. В Катайске показатель вырос на два сантиметра и составил 189. Наибольшие повышения гидрологами зафиксированы в Шадринске и Мехонском. Там уровень воды увеличился на 43 и 46 сантиметров соответственно. При этом, показатель реки Исеть в Далматово к 1 апреля остался без изменений (-11 сантиметров). Ранее URA.RU писало, что на территории Курганской области зафиксировали значительное увеличение уровня воды в реках Исеть и Миасс. Показатели выросли на десятки сантиметров.