Количество пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло

Количество пострадавших от атаки беспилотника выросло до семи человек
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Министр здравоохранения Юрий Семенов на подстанции № 1 скорой медицинской помощи. Магнитогорск, фельдшер, скорая помошь
Семь человек пострадали от атаки дрона в Татарстане, передает ЕДДС Фото:

Число пострадавших от вражеских дронов в республике Татарстан выросло до семи человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе.

«Число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи», — уточнили в ЕДДС. Сообщение службы передает РБК.

Беспилотники ранее атаковали Татарстан. Отмечается, что в настоящий момент трое человек госпитализированы. Удары дронами были совершены по территориям Елабуги и Нижнекамска.

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Число пострадавших от вражеских дронов в республике Татарстан выросло до семи человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. «Число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи», — уточнили в ЕДДС. Сообщение службы передает РБК. Беспилотники ранее атаковали Татарстан. Отмечается, что в настоящий момент трое человек госпитализированы. Удары дронами были совершены по территориям Елабуги и Нижнекамска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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