Количество пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло

Семь человек пострадали от атаки дрона в Татарстане, передает ЕДДС
Число пострадавших от вражеских дронов в республике Татарстан выросло до семи человек. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе.
«Число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи», — уточнили в ЕДДС. Сообщение службы передает РБК.
Беспилотники ранее атаковали Татарстан. Отмечается, что в настоящий момент трое человек госпитализированы. Удары дронами были совершены по территориям Елабуги и Нижнекамска.
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