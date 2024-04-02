Выросло число пострадавших при атаке беспилотника в Татарстане

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Шесть человек пострадали в ходе атаки дрона, передает ТАСС Фото:

В ходе атаки беспилотника по территории республики Татарстана пострадали шесть человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Шесть человек получили легкие ранения во время атаки БПЛА в Татарстане», — передает ТАСС, ссылаясь на информацию от оперативных служб. В Единой диспетчерской службе до этого сообщалось о пяти пострадавших.

Беспилотники нанесли удары по предприятиям Татарстана. Атки были произведены в городах Елабуга и Нижнекамск. Это первая атака дронов по республике с начала спецоперации на Украине.

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В ходе атаки беспилотника по территории республики Татарстана пострадали шесть человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Шесть человек получили легкие ранения во время атаки БПЛА в Татарстане», — передает ТАСС, ссылаясь на информацию от оперативных служб. В Единой диспетчерской службе до этого сообщалось о пяти пострадавших. Беспилотники нанесли удары по предприятиям Татарстана. Атки были произведены в городах Елабуга и Нижнекамск. Это первая атака дронов по республике с начала спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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