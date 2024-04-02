Выросло число пострадавших при атаке беспилотника в Татарстане

Шесть человек пострадали в ходе атаки дрона, передает ТАСС
В ходе атаки беспилотника по территории республики Татарстана пострадали шесть человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Шесть человек получили легкие ранения во время атаки БПЛА в Татарстане», — передает ТАСС, ссылаясь на информацию от оперативных служб. В Единой диспетчерской службе до этого сообщалось о пяти пострадавших.
Беспилотники нанесли удары по предприятиям Татарстана. Атки были произведены в городах Елабуга и Нижнекамск. Это первая атака дронов по республике с начала спецоперации на Украине.
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