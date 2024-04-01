Пермский завод соков увеличил прибыль

Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» увеличил прибыль. В 2023 году предприятие заработало на 43,7% больше, чем в 2022 году.
«За 2023 год ООО „Санфрут“ получило 1,8 млрд рублей выручки, что на 43,7% больше показателя 2022 года (1,2 млрд рублей). Чистая прибыль компании выросла в 3,2 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 170,7 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».
Уточняется, что повысить прибыль предприятию удалось после смены собственника. Ранее стало известно, что в 2022 году бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали «Санфрут» московским предпринимателям. Завод производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» увеличил прибыль. В 2023 году предприятие заработало на 43,7% больше, чем в 2022 году. «За 2023 год ООО „Санфрут“ получило 1,8 млрд рублей выручки, что на 43,7% больше показателя 2022 года (1,2 млрд рублей). Чистая прибыль компании выросла в 3,2 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 170,7 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс». Уточняется, что повысить прибыль предприятию удалось после смены собственника. Ранее стало известно, что в 2022 году бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали «Санфрут» московским предпринимателям. Завод производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса».