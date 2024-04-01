01 апреля 2024

Пермский завод соков увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , денежные купюры, тысяча рублей, деньги
В 2023 году «Санфрут» заработал 1,8 млрд рублей Фото:

Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» увеличил прибыль. В 2023 году предприятие заработало на 43,7% больше, чем в 2022 году.

«За 2023 год ООО „Санфрут“ получило 1,8 млрд рублей выручки, что на 43,7% больше показателя 2022 года (1,2 млрд рублей). Чистая прибыль компании выросла в 3,2 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 170,7 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».

Уточняется, что повысить прибыль предприятию удалось после смены собственника. Ранее стало известно, что в 2022 году бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали «Санфрут» московским предпринимателям. Завод производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» увеличил прибыль. В 2023 году предприятие заработало на 43,7% больше, чем в 2022 году. «За 2023 год ООО „Санфрут“ получило 1,8 млрд рублей выручки, что на 43,7% больше показателя 2022 года (1,2 млрд рублей). Чистая прибыль компании выросла в 3,2 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 170,7 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс». Уточняется, что повысить прибыль предприятию удалось после смены собственника. Ранее стало известно, что в 2022 году бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали «Санфрут» московским предпринимателям. Завод производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...