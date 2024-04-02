С самокатчика, наехавшего на челябинскую пенсионерку, взыскали 500 тысяч рублей

02 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Пенсионерка получит деньги в качестве компенсации морального вреда Фото: Денис Моргунов © URA.RU С подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей и указанные расходы на лечение», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что изначально сумма средств, которые подросток и его родители должны были отдать пенсионерке, была ниже. Чуть больше 350 тысяч рублей. Однако прокурор настоял на удовлетворении требований пострадавшей в полном объеме. Подросток наехал на пенсионерку в октябре 2022 года. Помимо правоохранительных органов к вопросу взыскания компенсации с семьи виновника подключилась депутат Госудмы Яна Лантратова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей и указанные расходы на лечение», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что изначально сумма средств, которые подросток и его родители должны были отдать пенсионерке, была ниже. Чуть больше 350 тысяч рублей. Однако прокурор настоял на удовлетворении требований пострадавшей в полном объеме. Подросток наехал на пенсионерку в октябре 2022 года. Помимо правоохранительных органов к вопросу взыскания компенсации с семьи виновника подключилась депутат Госудмы Яна Лантратова.