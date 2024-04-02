С самокатчика, наехавшего на челябинскую пенсионерку, взыскали 500 тысяч рублей

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Пенсионерка получит деньги в качестве компенсации морального вреда Фото:

С подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей и указанные расходы на лечение», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что изначально сумма средств, которые подросток и его родители должны были отдать пенсионерке, была ниже. Чуть больше 350 тысяч рублей. Однако прокурор настоял на удовлетворении требований пострадавшей в полном объеме.

Подросток наехал на пенсионерку в октябре 2022 года. Помимо правоохранительных органов к вопросу взыскания компенсации с семьи виновника подключилась депутат Госудмы Яна Лантратова.

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С подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей и указанные расходы на лечение», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что изначально сумма средств, которые подросток и его родители должны были отдать пенсионерке, была ниже. Чуть больше 350 тысяч рублей. Однако прокурор настоял на удовлетворении требований пострадавшей в полном объеме. Подросток наехал на пенсионерку в октябре 2022 года. Помимо правоохранительных органов к вопросу взыскания компенсации с семьи виновника подключилась депутат Госудмы Яна Лантратова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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