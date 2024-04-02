Челябинский школьник получил инсульт, делая домашнее задание

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У мальчика случился инсульт за выполнением домашнего задания Фото:

У школьника 12 лет из Магнитогорска Челябинской области случился инсульт во время выполнения домашнего задания. С декабря 2023 года ребенок продолжает находиться на реабилитации, сообщили в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ).

«12-летний Павел всегда был здоровым. В середине декабря сел выполнять домашнее задание, но резкая головная боль буквально выбила землю из-под ног ребенка. Мальчику повезло, что родители вернулись с работы и нашли его», — сообщили в пресс-службе больницы.

Мать школьника сразу вызвала скорую. Женщина заметила у ребенка асимметрию лица, несвязную речь и отсутствие движения левой части тела. В Магнитогорске его доставили в реанимацию, а спустя сутки по санавиации переправили в отделение неврологии ЧОДКБ.

Врачи областной клиники диагностировали у ребенка геморрагический инсульт. МРТ показало большое поражение мозга, а мальчик оказался почти полностью парализован на две недели.

«Однозначно причину инсульта назвать тяжело. По результатам обследования у Павла повышен гомоцистеин. По МРТ был найден тромб в средней мозговой артерии», — сообщил невролог клиники Елена Копылова.

К апрелю школьник научился самостоятельно ходить, осталась хромота и слабость рук. Он проходит второй курс реабилитации и планирует оправиться от болезни до конца лета. Сейчас ему назначены ЛФК, приемы у логопеда и психолога. Для восстановления также используют роботизированный экзоскелет и имитатор подошвенной нагрузки.

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У школьника 12 лет из Магнитогорска Челябинской области случился инсульт во время выполнения домашнего задания. С декабря 2023 года ребенок продолжает находиться на реабилитации, сообщили в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). «12-летний Павел всегда был здоровым. В середине декабря сел выполнять домашнее задание, но резкая головная боль буквально выбила землю из-под ног ребенка. Мальчику повезло, что родители вернулись с работы и нашли его», — сообщили в пресс-службе больницы. Мать школьника сразу вызвала скорую. Женщина заметила у ребенка асимметрию лица, несвязную речь и отсутствие движения левой части тела. В Магнитогорске его доставили в реанимацию, а спустя сутки по санавиации переправили в отделение неврологии ЧОДКБ. Врачи областной клиники диагностировали у ребенка геморрагический инсульт. МРТ показало большое поражение мозга, а мальчик оказался почти полностью парализован на две недели. «Однозначно причину инсульта назвать тяжело. По результатам обследования у Павла повышен гомоцистеин. По МРТ был найден тромб в средней мозговой артерии», — сообщил невролог клиники Елена Копылова. К апрелю школьник научился самостоятельно ходить, осталась хромота и слабость рук. Он проходит второй курс реабилитации и планирует оправиться от болезни до конца лета. Сейчас ему назначены ЛФК, приемы у логопеда и психолога. Для восстановления также используют роботизированный экзоскелет и имитатор подошвенной нагрузки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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