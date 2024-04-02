Челябинская актриса Оболдина сыграла главную роль в сериале «Разделенная семья»

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Закрытие 2го Уральского открытого фестиваля российского кино. Екатеринбург, оболдина инга
Премьера нового сериала с Ингой Оболдиной в главной роли запланирована на 2024 год Фото:

Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма (Челябинская область), снялась в главной роли в новом сериале «Разделенная семья». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру»

«В главных ролях Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и другие. Премьера сериала запланирована на 2024 год», — сообщается на сайте.

Комедийный сериал представит историю девушки Наташи, которая уехала в Москву добиваться успеха. После ее начнет нагнетать чувство вины за то, что она оставила семью. Однако, несмотря на расстояние, ссоры и трудности родственники поддерживают связь и пытаются остаться дружными.

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Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма (Челябинская область), снялась в главной роли в новом сериале «Разделенная семья». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру» «В главных ролях Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и другие. Премьера сериала запланирована на 2024 год», — сообщается на сайте. Комедийный сериал представит историю девушки Наташи, которая уехала в Москву добиваться успеха. После ее начнет нагнетать чувство вины за то, что она оставила семью. Однако, несмотря на расстояние, ссоры и трудности родственники поддерживают связь и пытаются остаться дружными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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