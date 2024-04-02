Челябинская актриса Оболдина сыграла главную роль в сериале «Разделенная семья»

02 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Премьера нового сериала с Ингой Оболдиной в главной роли запланирована на 2024 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма (Челябинская область), снялась в главной роли в новом сериале «Разделенная семья». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру» «В главных ролях Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и другие. Премьера сериала запланирована на 2024 год», — сообщается на сайте. Комедийный сериал представит историю девушки Наташи, которая уехала в Москву добиваться успеха. После ее начнет нагнетать чувство вины за то, что она оставила семью. Однако, несмотря на расстояние, ссоры и трудности родственники поддерживают связь и пытаются остаться дружными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма (Челябинская область), снялась в главной роли в новом сериале «Разделенная семья». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру» «В главных ролях Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и другие. Премьера сериала запланирована на 2024 год», — сообщается на сайте. Комедийный сериал представит историю девушки Наташи, которая уехала в Москву добиваться успеха. После ее начнет нагнетать чувство вины за то, что она оставила семью. Однако, несмотря на расстояние, ссоры и трудности родственники поддерживают связь и пытаются остаться дружными.