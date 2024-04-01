01 апреля 2024

Жители ХМАО пожаловались на транспортный коллапс из-за ям на дороге. Видео

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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
На мосту Пыть-Яха возникают пробки из-за ям Фото:

Жители Пыть-Яха (ХМАО) недовольны состоянием автомобильного моста с глубокими ямами. Они жалуются на постоянные пробки из-за плохого качества дороги и призывают власти к незамедлительному ремонту.

«Проехать невозможно от слова совсем, начали работать летом, все бросили и уехали отдыхать, а про народ забыли. Неужели настолько трудно засыпать щебень хотя бы? С утра пробки бывают», — возмутился один из жителей в группе «ПП Пыть-Ях» в социальной сети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов мужчина прикрепил видеозапись, на которой видно ямы. Комментаторы поста недоумевают, куда уходят бюджетные средства, если за два года не удалось накопить на ремонт моста. «Если нет денег в бюджете, то не зачем платить зарплату председателю думы города и его заму, и тем более выписывать баснословные премии», — написала югорчанка.

В ответ на жалобы граждан администрация Пыть-Яха сообщила, что ремонтные работы на мосту начнутся с приходом стабильно теплой погоды. Также в пресс-службе уточнили, что временное решение проблемы путем засыпки ям щебнем не рассматривается из-за риска повреждения автомобилей.

«На реконструкцию автомобильного моста через ж/д пути разработана проектная документация в позапрошлом году. Поскольку бюджет нашего города является дотационным, мы многократно обращаемся за окружным софинансированием. По настоящее время ведутся переговоры с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры с приложением обосновывающих документов по необходимости проведения реконструкции моста», — ответили в мэрии Пыть-Яха.

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Жители Пыть-Яха (ХМАО) недовольны состоянием автомобильного моста с глубокими ямами. Они жалуются на постоянные пробки из-за плохого качества дороги и призывают власти к незамедлительному ремонту. «Проехать невозможно от слова совсем, начали работать летом, все бросили и уехали отдыхать, а про народ забыли. Неужели настолько трудно засыпать щебень хотя бы? С утра пробки бывают», — возмутился один из жителей в группе «ПП Пыть-Ях» в социальной сети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов мужчина прикрепил видеозапись, на которой видно ямы. Комментаторы поста недоумевают, куда уходят бюджетные средства, если за два года не удалось накопить на ремонт моста. «Если нет денег в бюджете, то не зачем платить зарплату председателю думы города и его заму, и тем более выписывать баснословные премии», — написала югорчанка. В ответ на жалобы граждан администрация Пыть-Яха сообщила, что ремонтные работы на мосту начнутся с приходом стабильно теплой погоды. Также в пресс-службе уточнили, что временное решение проблемы путем засыпки ям щебнем не рассматривается из-за риска повреждения автомобилей. «На реконструкцию автомобильного моста через ж/д пути разработана проектная документация в позапрошлом году. Поскольку бюджет нашего города является дотационным, мы многократно обращаемся за окружным софинансированием. По настоящее время ведутся переговоры с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры с приложением обосновывающих документов по необходимости проведения реконструкции моста», — ответили в мэрии Пыть-Яха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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